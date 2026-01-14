Zelenski proglašava izvanredno stanje zbog energetike, u video poruci kritizirao Vitalija Klička

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da će proglasiti izvanredno stanje u energetskom sektoru kako bi nadoknadio izgubljeno vrijeme i riješio probleme s poremećenom opskrbom električnom energijom nakon kontinuiranih ruskih napada na infrastrukturu.

Zelenski je to najavio dok su hitne ekipe nastavile s cjelodnevnim naporima kako bi obnovile opskrbu električnom energijom i grijanjem koja je, posebno u Kijevu, dovedena u nered zbog ruskog napada prošlog tjedna. Popravke u tisućama stambenih zgrada otežalo je hladno vrijeme, s noćnim temperaturama koje su padale blizu -20 Celzijevih stupnjeva.

"Posljedice ruskih napada uslijed pogoršanja vremenskih uvjeta su teške", napisao je Zelenski na engleskom jeziku na platformi društvenih medija X. "Sveukupno, za ukrajinski energetski sektor bit će proglašeno izvanredno stanje... Mnoga pitanja zahtijevaju hitno rješavanje."

Govoreći kasnije u svom večernjem video obraćanju, Zelenski je rekao da nije učinjeno dovoljno kako bi se riješile posljedice napada te da će izvanredno stanje omogućiti vlastima "više mogućnosti i fleksibilnosti".

Pozvao je na uspostavu više centara gdje se stanovnici mogu ugrijati i puniti elektroničke uređaje te je rekao da bi se noćni policijski sat mogao ukinuti u područjima gdje to sigurnosna situacija dopušta.

Predsjednik je rekao da je Kijev učinio znatno manje od drugih većih središta, posebno drugog najvećeg grada u Ukrajini, Harkiva, kako bi se pripremio za teškoće koje su nanijeli napadi.

"Čak ni posljednjih dana ne vidim dovoljan intenzitet", rekao je. "To se mora hitno ispraviti. Moraju se donijeti odluke."

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, koji se prethodno sukobljavao sa Zelenskim oko pitanja obrane glavnog grada, napisao je na Telegramu da gradski dužnosnici moraju "raditi učinkovito, donositi odluke i pronalaziti načine za njihovu provedbu. Inače će posao obavljati oni koji su sposobni".