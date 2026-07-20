Glavni savjetnik u HNB-u, gost televizija i predavač s 'faksa' raskrinkan kao serijski pljačkaš!

Muškarac osumnjičen za dva razbojništva u Zagrebu, koji se trenutno nalazi u istražnom zatvoru u Remetincu, zaposlenik je Hrvatske narodne banke i jedan od njezinih glavnih savjetnika. Riječ je o osobi s doktoratom, predavaču na više fakulteta i autoru brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja ekonomije, piše Index.

Kako navode, prema dosadašnjoj istrazi, 38-godišnjak je 16. srpnja počinio dva razbojništva u Novom Zagrebu. Najprije je na benzinskoj postaji Ine u naselju Siget ukrao oko 700 eura, a samo 20-ak minuta kasnije upao je u frizerski salon, gdje je nožem zaprijetio zaposlenici i otuđio oko 50 eura. Žene koje su se u tom trenutku nalazile u salonu u strahu su pobjegle. Muškarac je ubrzo uhićen.

Uhićeni je zaposlen kao glavni savjetnik u Sektoru komunikacija HNB-a, a ranije je radio kao direktor Direkcije za monetarnu politiku te savjetnik u Direkciji za modeliranje. Osim rada u središnjoj banci, predaje na više fakulteta, među kojima su Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagrebačka škola za ekonomiju i menadžment te Medicinski fakultet u Zagrebu. Objavio je i niz radova iz područja fiskalne i monetarne politike, javnih financija, poreza i gospodarskog rasta, a često je kao financijski stručnjak gostovao u medijima.

Tijekom ispitivanja osumnjičenik je priznao razbojništvo na benzinskoj postaji, a istražiteljima je rekao da je zbog financijskih problema posegnuo za tim potezom. Tvrdio je i da se samog događaja ne sjeća u potpunosti te da je doživio tzv. “blackout”.

Index neslužbeno doznaje da je muškarac navodno imao problema s alkoholom i psihičkim zdravljem te je bio na liječenju. Na dan razbojništava navodno je krenuo u dnevnu bolnicu, a prije toga je navodno kombinirao lijekove i alkohol. Izmjereno mu je 1,2 promila alkohola u krvi i priznao je da prekomjerno pije.

Iako detalji njegovih financijskih problema nisu poznati, javno dostupni podaci pokazuju da je protiv njega bilo više ovršnih postupaka zbog neplaćenih računa i nepodmirenih dugovanja.

Iz Hrvatske narodne banke su poručili da provjeravaju navode o povezanosti zaposlenika s kaznenim djelima. “U slučaju da HNB zaprimi službenu potvrdu da je uistinu riječ o zaposleniku HNB-a, koji je povezan s objavljenim policijskim navodima, u skladu s odredbama Zakona o radu i internim aktima Hrvatska narodna banka pokrenut će hitnu proceduru za izvanredni otkaz dotičnom zaposleniku”, objavili su.

Osumnjičeniku je odlukom Županijskog suda u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. Njegova odvjetnica predlagala je da mu se odredi kućni pritvor, no sud je taj prijedlog odbio, među ostalim i zbog činjenice da je ranije pravomoćno osuđen zbog nasilja nad majkom s kojom bi trebao boraviti.

Tijekom ispitivanja 38-godišnjak je pokušao objasniti svoje postupke, navodi Index. “Ne znam kako sam došao do te benzinske postaje. Pa ja živim u Novom Zagrebu i tamo svaki dan kupujem. Tamo uzimam i vodu za svog psa”, rekao je, ne negirajući da je upravo on osoba sa snimki nadzornih kamera. Istraga se nastavlja, a konačne okolnosti slučaja trebale bi biti utvrđene u daljnjem postupku.