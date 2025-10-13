Glavni tajnik UN-a: 'Osjećam olakšanje zbog oslobađanja talaca u Gaz. Sada su slobodni'

Glavni tajnik UN-a António Guterres u ponedjeljak je pozdravio vijest o oslobađanju posljednjih živih izraelskih talaca zatočenih u Pojasu Gaze.

Na platofmi X je objavio da osjeća "duboko olakšanje" zbog toga što su pojedinci, koji su pretrpjeli "golemu patnju", ponovno na slobodi i što će uskoro ponovno biti sa svojim obiteljima.

Guterres je ponovio poziv da se posmrtni ostataci talaca ubijenih u Gazi vrate njihovim obiteljima.

Pozvao je sve strane da nadograde nedavno postignut napredak te da ispune sve svoje obveze prema primirju da bi se "okončala noćna mora u Gazi".

Kazao je i da UN podupire sve napore koji pridonose okončanju sukoba u Gazi i ublažavanju patnji civila.