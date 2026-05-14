'Gle kak je lijepo' Rubija oduševio strop u Pekingu
Američki državni tajnik Marco Rubio, nije se mogao prestati diviti stropu u Velikoj dvorani naroda u Pekingu. U jednom trenutku je podigao prst prema stropu i prokomentirao s ministrom rata Peteom Hegsethom.
Stropovi u tim ključnim kineskim dvoranama često su ukrašeni masivnim, osvijetljenim socijalističkim i tradicionalnim motivima, poput crvene zvijezde okružene laticama ili fraktalnih geometrijskih uzoraka.
Kineski čelnik Xi Jinping pozdravio je novo doba odnosa između SAD-a i Kine, definiranih stabilnim vezama i upravljanom konkurencijom, u razgovorima s predsjednikom Donaldom Trumpom u Pekingu.
Razgovarali su o osjetljivim pitanjima, a Xi je upozorio Trumpa da je Tajvan "najvažnije pitanje u odnosima Kine i SAD-a" i da bi mogao stvoriti "vrlo opasnu situaciju" ako se s njim nepravilno postupa.
