Gledajte '240 sekundi' 24sata: Treće priznanje Gabrijele Žalac, čeka ju još jedna optužnica

Treće priznanje Gabrijele Žalac, a još je sumnjiče u jednoj aferi. Potop u Istri. U Hrvatskoj ove godine poginulo 194 ljudi u prometu. Tomašević sebi i svojima diže plaće. Inflacija kao i u srpnju, prekinut niz ubrzanja. Zagreb preporučuje zabranu mobitela u osnovnim školama.

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
HRVATSKA VOJSKA

VIDEO Pogledajte moćni dron Bayraktar u akciji na Plesu

Hrvatska javnost po prvi put je vidjela u akciji Bayraktar TB2, jedan od najboljih sustava besposadnih letjelica na svijetu, koji je predstavljen u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu. Riječ je o šest modernih, naoružanih besposadnih letjelica koje osim za borbena djelovanja korisnu i učinkovitu primjenu imaju i u nadzoru granica, požara, izviđanju i sl. Ti sustavi koriste se u 37 zemalja svijeta, uključujući i nekoliko NATO članica.

Predstavljanje besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2 01:53
Predstavljanje besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2 | Video: Marta Divjak/24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Putovanje iz noćne more: Busu je usred vožnje ispao kotač...

Maturalno putovanje iz noćne more! Autobusu je usred vožnje ispao kotač. Roditelji su ogorčeni. A vozač? Nastavio je voziti dalje. Više od 800 mrtvih u velikom potresu u Afganistanu. Petogodišnju Ukrajinku na plaži je ugrizao poskok. Kreće natječaj za Ustavne suce. Nedoumice oko modularne nastave...

Vijesti 24sata 01092025 04:00
Vijesti 24sata 01092025 | Video: 24sata
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Pogledajte zašto Pukštas ima glavu od zlata i kako je Menalo postao pravi golgeter

HAJDUK - RIJEKA 2-2 Uzbudljiv i užaren Jadranski derbi nije bio razriješen sve do dramatične završnice jer Hajduk se izvukao u 96. minuti. Menalo je zabio za vodstvo, Pukštas poravnao, Bogojević vratio prednost Rijeci, a Splićani opet izjednačili u nadoknadi drugim golom Pukštasa. Pogledajte sve golove s lude utakmice na Poljudu

HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) 01:36
HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAPETI ODNOSI

VIDEO Torcida šutnjom ispratila igrače Hajduka u svlačionicu

HAJDUK RIJEKA 2-2 Nakon uzbudljivog i zanimljivog Jadranskog derbija, Hajdukovi su igrači došli pozdraviti Torcidu na sjever Poljuda. Ipak, tamo ih je dočekala šutnja i bojkot koji traje posljednjih nekoliko tjedana. Podsjetimo, dio navijača Hajduka gađao je igrače bakljama nakon utakmice Hajduka i Slavena na Poljudu

Igrači Hajduka pozdravljaju igrače 00:26
Igrači Hajduka pozdravljaju igrače | Video: Tomislav Gabelić/24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Jako je skupo vjenčati se: Cijene luduju, a nakon ponoći burek...

Prometna nesreća kod Benkovca, poplave zbog jake kiše, pobuna zbog ceste u Zagrebu, HND osudilo prijetnje Jergoviću, skupo je ženiti se...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video

