Gledajte '240 sekundi' 24sata: Treće priznanje Gabrijele Žalac, čeka ju još jedna optužnica

HRVATSKA VOJSKA

VIDEO Pogledajte moćni dron Bayraktar u akciji na Plesu Hrvatska javnost po prvi put je vidjela u akciji Bayraktar TB2, jedan od najboljih sustava besposadnih letjelica na svijetu, koji je predstavljen u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu. Riječ je o šest modernih, naoružanih besposadnih letjelica koje osim za borbena djelovanja korisnu i učinkovitu primjenu imaju i u nadzoru granica, požara, izviđanju i sl. Ti sustavi koriste se u 37 zemalja svijeta, uključujući i nekoliko NATO članica.

