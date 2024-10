Gledaju nas: Naučimo mlade da ne koriste mobitel u vožnji, ali prvo ga trebamo ugasiti mi

Mobitel nam je doslovce postao virtualni suputnik, kažu prometni stručnjaci. U vožnji ga koristi 76 posto vozača na hrvatskim cestama, a sve je veći problem to što ga koriste vozači kamiona, autobusa, tramvaja itd. Crne brojke s prometnica šokiraju nas gotovo svaki vikend, brojke poginulih i ozlijeđenih i dalje su među najvišima u Europi. Istovremeno, vozački ispit godišnje u Hrvatskoj položi više od 50.000 mladih vozača, koji su najčešće mladi i po godinama. No svjesnost o tome koliko je opasan mobitel i dalje nije dovoljno razvijena. Trećina od oko 800 ispitanih učenika rekla je kako se ne osjećaju nesigurno ako vozač ima mobitel, a njih 20 posto izjavilo je kako su više puta gledali roditelje kako koriste mobitel. I ne smatraju to opasnim. Kakvo će biti njihovo razmišljanje o mobitelu dok voze?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.