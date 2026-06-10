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NAKON 4 GODINE

Glovo prestaje dostavljati u BiH

Piše HINA,
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Glovo prestaje dostavljati u BiH
Foto: Gloria Imbrogno / IPA

Španjolska platforma za brzu dostavu obustavlja poslovanje u Bosni i Hercegovini nakon četiri godine rada u većim gradovima poput Sarajeva i Banje Luke.

Španjolski servis za brzu dostavu Glovo odlučio je obustaviti poslovanje u Bosni i Hercegovini od sredine kolovoza ove godine, izvijestila je ta tvrtka. Glovo planira u BiH nastavljati obavljati operacije do 10. kolovoza, kada će prestati s radom.  U BiH je Glovo ušao 2021. godine, kada je preuzeo lokalnu platformu Donesi. Od tada je dostavljao hranu i proizvode u većim gradovima poput Sarajeva, Banje Luke, Mostara i Tuzle. Glovo se u priopćenju obvezao na pomoć zaposlenicima i ispunjavanje financijskih i zakonskih obveza prema partnerima. 

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"Ova odluka ima za cilj dodatno usmjeravanje prisutnosti kompanije Glovo na tržištima s visokim potencijalom rasta kako bismo mogli bolje služiti milijunima korisnika širom svijeta", kaže se u priopćenju proslijeđenom iz lokalne PR agencije.

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