Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'

Bila mi je prijateljica. Nismo se toliko često viđale koliko smo se dopisivale preko društvenih mreža. Češće smo tipkale dok joj je muž bio u zatvoru, zbog krađa, provala, droge... Žalila se što ga često nema. Pitala sam je zašto ga ne ostavi, ali je rekla da ne želi. Nije se nikad žalila da je zlostavlja ili da je agresivan, govori prijateljica ubijene 44-godišnje Osječanke M. R., koja se mjesec dana, od 2. kolovoza, u policiji vodila kao nestala osoba.

Za njom su tragali i članovi obitelji, ali i suprug R. R. (52), koji se na društvenim mrežama pravio zabrinut za nju, pisao komentare kao da ne zna gdje je otišla i slično, ali je policija, unatoč tome, upravo njega stavila u središte istrage i, nakon mjesec dana, odlučila pretražiti kuću u Tenji u kojoj su posljednjih godina živjeli supružnici.

- Bila sam u šoku kad sam vidjela objavu policije da je nestala. Njezina mama mi je rekla da je traži, ali da nema nikakvih informacija, da je otišla iz kuće u papučama, običnoj majici, bez dokumenata i ičega. Bilo je to jako čudno pa sam danima pratila novosti i sad, evo, ovaj užas" - kaže prijateljica ubijene

Policija sve detaljno gledala

Mnogo policije, forenzičara i vatrogasaca pristigli su u ulicu u kojoj obitelj živi te su počeli "češljati" svaki kutak njihove katnice, velikog dvorišta, ali i okolnih kuća, razgovarajući sa susjedima.

- Ne poznajem ih baš dobro. Oni nisu iz Tenje, nego su se tu doselili prije nekoliko godina. Navodno su prodali kuću u osječkom naselju Retfala, gdje su živjeli, i došli ovamo. Dosta su se držali za sebe. Odmah su krenule priče da imaju problema s drogom, da je on bio u zatvoru pet godina, a i ona nešto kratko. Uzgajali su pit bullove i zbog toga nisu imali često goste, a kad su ih i imali, to se čulo, jer su se čuli glazba, cika, vika... Znao sam ih vidjeti kad navečer šetaju te pse. On je uvijek pristojno pozdravio. Činio se normalan unatoč pričama. Ne znam od čega su živjeli. Ne sjećam se kad sam nju vidio zadnji puta, davno rekao bih, i iznenadio sam se kad sam vidio objavu policije da je nestala. Njega sam vidio u ponedjeljak ispred kuće. Bio je gol do pasa, pričao je na mobitel, galamio zapravo, i dugo je to trajalo, hodao je gore-dolje ispred kuće - kaže jedan od susjeda koji je s nevjericom dočekao informaciju da je u dvorištu kuće u kojoj su živjeli, u septičkoj jami, policija pronašla dijelove njezina tijela.

Istraga je naglo dobila na intenzitetu jer se vrlo brzo otkrilo da su pronađeni dijelovi tijela ubijene, ali da ostataka nema pa se detaljna pretraga kuće i cijele okolice nastavila i idući dan. R. R. je odmah uhićen i odveden na saslušanje. U jednom trenutku u kuću su doveli i njega, svezanog lisicama, ne bi li im rekao što je napravio s ostatkom njezina tijela i kako ju je zapravo ubio.

Policija je izvijestila da je R. R. uhićen i da je protiv njega podignuta kaznena prijava za teško ubojstvo ženske osobe. Saslušan je u osječkom DORH-u i priveden sucu istrage radi određivanja pritvora.