Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće

Od 2. kolovoza u Slavoniji je trajala potraga za 44-godišnjom Majom C. R., koja je nestala iz svoje kuće u Tenji, gdje je živjela sa suprugom Robertom R. (52) iz Osijeka. Policija je nakon dvotjedne bezuspješne potrage za ženom objavila tu vijest i njezine osobne podatke u nacionalnoj evidenciji nestalih osoba te pozvala građane da se jave ako imaju informacije o njezinu nestanku ili boravištu. Istovremeno, provodili su se izvidi kako bi se utvrdilo je li Maja možda bila žrtva nekog kaznenog djela ili zločina.

Vrlo brzo se otkrilo da je to, nažalost, i bio slučaj pa je u utorak ujutro mnogo policajaca, interventne i krim-policije pristiglo u Ulicu Matije Vlačića u Tenju u kojoj je živio bračni par. Cijeloga dana trajao je detaljan pretres kuće i dvorišta. Vatrogasci su ispumpali septičku jamu u zapuštenon dvorištu koje je obraslo travom i korovom, a razbijani su i neki betonski dijelovi dvorišta. Nakon višesatne potrage iz kuće su izneseni dokazi da je žena ubijena. Neslužbeno se doznalo da su u septičkoj jami pronađeni dijelovi njezina tijela.

Kako bi došli do što više informacija o supružnicima koji u Tenji žive tek nekoliko godina, jer su se tu preselili iz Osijeka, policijski su službenici obilazili njihove susjede i ispitivali ih o odnosima bračnog para, kad su ih posljednji put vidjeli i kakve su životne navike imali.

- Ne poznajem ih baš dobro jer su se u tu kuću doselili prije nekoliko godina. Dosta su se držali za sebe. Uzgajali su pit bullove pa im gosti nisu baš dolazili. Znao sam ih vidjeti dok šetaju te svoje pse. Nisam siguran od čega su živjeli, ali znam da su oboje bili malo problematični. Ne sjećam se kad sam nju vidio zadnji put, davno rekao bih, i iznenadio sam se kad sam vidio na društvenim mrežama da je nestala. Njega sam vidio u ponedjeljak ispred kuće. Bio je gol do pasa, dugo je glasno pričao na mobitel, baš galamio. Šetao se gore-dolje ispred kuće. Bilo je neobično što je na ulici jer ga nisam tu baš viđao - kaže jedan od susjeda bračnog para dodajući kako je zgrožen informacijom da je žena ubijena, a vjerojatno i raskomadana.

I kod njega je bila policija kako bi saznala malo više o bračnom paru.

Majin muž je tijekom utorka odveden u policiju na saslušanje. Nije poznato što je rekao o njezinu nestanku i je li policija na temelju njegovih izjava posumnjala da je žena ubijena.

- Njihovu sam kuću izbjegavala. Ti psi bi uvijek lajali kad netko prođe. A i on je izgledao malo strašno, iako sam ga nekoliko puta srela na ulici i pristojno bi pozdravio. Ponekad su se iz njihove kuće znali čuti galama, cika, vriska, nekad i glasna glazba. Osim toga nisam o njima ništa znala. Rekla sam policiji da se proteklog vikenda u ulici osjetio neobičan smrad, kao da netko peče meso pa je ono posve izgorjelo. Nadam se da to nema nikakve veze sa ženinim nestankom - rekla je druga susjeda.

Kasno navečer u utorak policija je odnijela iz kuće nešto spakirano u crne vreće i stavila to u vozilo ukopa koje je u međuvremenu pristiglo. Jedno je vozilo policije ostalo i preko noći “stražariti” ispred kuće, da bi se u srijedu ujutro sve to ponovilo. U kuću su opet pristigli brojni forenzičari, inspektori i HGSS s potražnim psima i dronom kojim su pregledavali teren iz zraka. U jednom trenutku u lisicama je policijskim vozilom dovezen i R. R., kojega su uveli u kuću, kako bi ga ispitivali o detaljima nestanka ili ubojstva žene. Cijelo to vrijeme u dvorišnim prostorijama trajala je intenzivna pretraga.

- Znam njega već godinama. Nije on bio nasilan tip, ali je dugo imao problema s drogom. Kao i ona. Prije pet godina bio je u zatvoru, zbog droge i krađa. Mislim da je ‘odležao’ pet godina i tamo se rehabilitirao od droge, rekao mi je da se odvikao. Uvijek sam mislio da imaju dobar brak jer su se slagali. Bio sam iznenađen kad sam vidio objavu da je ona nestala. Mislio sam da ga je možda ostavila. Sad ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo, da ju je on ubio. Sve nekako mislim da je to možda napravio netko drugi, ali vidim da je on doveden u lisicama - kaže mještanin Tenja koji je došao na mjesto zločina baš kad su R. R. dovodili u kuću.

Službenih izjava policija još nema, osim da su potvrdili da su u kući pronađeni tragovi zločina i da traje daljnja detaljna istraga.

​U ovakvim slučajevima nipošto ne mora biti riječ o psihijatrijskoj bolesti već u pitanju mogu biti brojne druge situacije, kaže za 24sata prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić, ravnateljica Županijske specijalne bolnice Insula Rab, voditeljica Odjela za forenzičku psihijatriju bolnice.

- Ne možemo kriviti duševne bolesnike, jer su u 90 posto slučajeva nasilnih kaznenih djela oni žrtve, a ne počinitelji. Živimo u vremenu bezobzirnih osveta, u vremenu kad osvetom motivirana ubojstva, likvidacije, znaju biti nezamislivo brutalne, a nisu posljedica duševne bolesti - naglašava.