GMAZOVI U PULI 'Mrvicu vole svi, ima 3 metra i još će rasti'

Više od 40 vrsta reptila i gmazova 19-godišnji Luka Matuč izložio je centru Egzo Pula. Počeo ih je sakupljati sa sedam godina, a danas ima veliku kolekciju

Ljubav prema reptilima "planula" je kad je imao samo sedam godina. Nabavio je prvu životinju, bio je to rijetki gušter od oko 25 centimetara, kojeg mu je donio otac, a kojeg je on potom mazio i pazio. Sklonost prema nabavci reptila rasla je iz godine u godinu, pa je tako danas 19-godišnji Luka Matuč iz Pule svoje reptile i gmazove, njih više od 40 vrsta, izložio u centru gmazova i reptila "Egzo Pula".

VIDEO Bjegunac Zdravko Mamić poljubio ruku udovici krvnika Arkana! Ceca: 'Ja sam vaš fan'

Bivši čelnik Dinama, koji se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa u BiH, došao je na Cecin koncert na Jahorinu
Eurojackpot: Rezultati 11. kola

Najveći pojedinačni dobitak ostvaren je u kategoriji "5+0", gdje je jedan igrač osvojio 1.532.815,30 eura
Imamo ugovore! Izmislili su čovjeka, lažirali potpise i oteli nekretnine. Sud je sve prihvatio

Uskok je razbio bandu koja se osim dilanja droge bavila i prevarama s nekretninama. Način na koji su lažnim dokumentima preuzeli vilu na Tuškancu je upozorenje građanima i sudovima. Odvjetnica: To je suludo

