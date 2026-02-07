Više od 40 vrsta reptila i gmazova 19-godišnji Luka Matuč izložio je centru Egzo Pula. Počeo ih je sakupljati sa sedam godina, a danas ima veliku kolekciju
BAŠ JE MRVICA PLUS+
GMAZOVI U PULI 'Mrvicu vole svi, ima 3 metra i još će rasti'
Ljubav prema reptilima "planula" je kad je imao samo sedam godina. Nabavio je prvu životinju, bio je to rijetki gušter od oko 25 centimetara, kojeg mu je donio otac, a kojeg je on potom mazio i pazio. Sklonost prema nabavci reptila rasla je iz godine u godinu, pa je tako danas 19-godišnji Luka Matuč iz Pule svoje reptile i gmazove, njih više od 40 vrsta, izložio u centru gmazova i reptila "Egzo Pula".
