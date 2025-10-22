'Godinama se zagađuje zrak na Kaštijunu, ljudima je prekipjelo. Dosta je smrada, dišemo otrov'

Dvjestotinjak građana nezadovoljnih upornim neugodnim mirisima te zagađenjem zraka i okoliša kojima je uzrok Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun prosvjedovali su u srijedu te poručili da trpe od početka rada Kaštijuna.

- Od početka rada Kaštijiuna svjedočimo njegovom neispravnom radu upitne zakonitosti te paralelnom kozmetičkom mazanju očiju odgovornih političara na svim razinama, od lokalne do županijske i državne. Sedam godina se u široj okolici zagađuje zrak, a dokaz je prečest i nepodnošljiv smrad koji ne dozvoljava ljudima život - ustvrdio je jedan od organizatora prosvjeda, Ivo Lorencin, koji je od nadležnih zatražio konkretne mjere.

Pula: Prosvjed zbog smrada iz centra za gospodarenje otpadom Kaštijun | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Rekao je da su problemi Kaštijuna toliko veliki da većina građana ne vidi nikakvo drugo rješenje do zatvaranja Kaštijuna kakav je danas.

- Nakon sedam godina smrada ne vjerujem da itko ovdje gaji nadu kako bi se Kaštijun mogao popraviti - dodao je te ustvrdio da je "potrebno resetirati čitav sustav i krenuti ga graditi ispočetka". U gradnju tog novog sustava, naveo je, treba krenuti hitno jer južna Istra zbog neispravnog rada Kaštijuna trpi ozbiljne ekonomske štete.

Pula: Prosvjed zbog smrada iz centra za gospodarenje otpadom Kaštijun | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Načelnik općine Medulin Ivan Kirac rekao je da je njihov stav jasan - zdravlje, dostojanstvo i mir mještana imaju prednost pred bilo kakvim opravdanjima ili financijskim troškovima te dodao da Općina Medulin izražava punu podršku mještanima u prosvjedu i traže konkretne promjene. Dosta je zagađenja, neugodnih mirisa i neodgovornog upravljanja otpadom, poručio je te naglasio da je krajnje vrijeme da se Kaštijun zaustavi jer je to pitanje cijele Istre, a ne samo Općine Medulin i juga Istre.

Kirac je naglasio da očekuju od vlasnika, a to su Grad Pula i Istarska županija, da nađu rješenje "jer je ljudima stvarno prekipjelo".

- Tu nije u pitanju samo širenje neugodnih mirisa s Kaštijuna, nego je u pitanju zdravlje građana - naglasio je.

Pula: Prosvjed zbog smrada iz centra za gospodarenje otpadom Kaštijun | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Podsjetio je da se Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, koji se nalazi na pulskom području, 51 posto u vlasništvu Grada Pule, a 49 posto Istarske županije, ali da najveću štetu trpe stanovnici Medulina.

- Vjerujem da postoji političke volje da se riješi ovaj problem - zaključio je.

Nezadovoljni građani su nakon prosvjeda na Trgu Portarata krenuli na Forum gdje se održava sjednica pulskog Gradskog vijeća te će ondje održati kratki performans.