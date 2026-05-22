Godinama su svi vjerovali u ovo, a sada Talijan priznao istinu o seksi svećenicima!

Piše Ivan Jukić,
Kalendar, koji se već godinama prodaje u trgovinama sa suvenirima u Rimu, često se predstavlja kao kolekcija fotografija mladih katoličkih svećenika, iako nema službenu povezanost s Vatikanom...

Jedan od najpoznatijih rimskih turističkih suvenira, kalendar s fotografijama atraktivnih muškaraca u svećeničkoj odjeći, ponovno je izazvao pozornost javnosti nakon što je muškarac koji godinama krasi njegovu naslovnicu priznao da nikada nije bio svećenik. Giovanni Galizia, danas 39-godišnji stjuard iz Italije, otkrio je da je za popularni Calendario Romano prvi put pozirao još kao tinejdžer te da je cijela priča započela bez velikih ambicija.

- To je bila šala - rekao je Galizia, opisujući kako je nastala fotografija koja će ga kasnije učiniti prepoznatljivim licem jednog od najprodavanijih suvenira u blizini Vatikana.

Dodao je da nikada nije smatrao da je riječ o obmani.

- To je kao kad glumac glumi svećenika u filmu. Nitko ne misli da je on stvarno svećenik - izjavio je.

Kalendar, koji se već godinama prodaje u trgovinama sa suvenirima u Rimu, često se predstavlja kao kolekcija fotografija mladih katoličkih svećenika, iako nema službenu povezanost s Vatikanom. Njegov autor, fotograf Piero Pazzi, priznao je da svi muškarci prikazani u njemu nisu članovi klera.

- Naravno da nisu svi pravi svećenici - rekao je Pazzi, dodajući da je u nekim slučajevima koristio i modele ili muškarce fotografirane tijekom vjerskih procesija.

Unatoč tome, Pazzi tvrdi da su neka novija izdanja uključivala i stvarne pripadnike Crkve.

- Da, neki od njih jesu pravi svećenici - rekao je.

Kalendar je godinama izazivao podijeljene reakcije, dok ga jedni vide kao duhoviti turistički proizvod, drugi smatraju da stvara pogrešan dojam o tome što zapravo prikazuje.

Galizia kaže da ga ne smeta pozornost koju je kalendar izazvao.

- Nikada nisam mislio da će to postati ovako veliko - rekao je.

Popularnost kalendara, međutim, ne jenjava. Prodavači u okolici Vatikana tvrde da ga turisti i dalje kupuju u velikom broju, osobito kao neobičan i šaljiv suvenir iz Rima.

