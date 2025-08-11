Obavijesti

Godinu dana od tragedije na trajektu Lastovo: 'Nakon smrti naših, krivnju su svalili na njih'

Piše Petra Mustać,
Na trajektu Lastovo na Malom Lošinju živote su izgubila trojica pomoraca Denis Šarić, Boško Kostović i Marko Topić pod nekoliko tona teškom rampom

Danas u 15:07 navršava se godina dana otkako je rampa trajekta Lastovo poklopila trojicu pomoraca – Denisa Šarića, Boška Kostovića i Marka Topića – koji su smrtno stradali, dok je teško ozlijeđen Davor Zagorac. Posljednje trenutke života, na Malom Lošinju, neposredno prije isplovljavanja za Zadar, trojica mornara proveli su ispod nekoliko tona teške rampe koju su trebali pregledati. Ne sluteći nikakvo zlo, uputili su se prema iskrcajnoj rampi provjeriti brtvu, no tresak, toliko snažan i zlokoban da su ga čuli i Lošinjani iz okolice luke, jasno je dao naslutiti da je došlo do tragedije.

