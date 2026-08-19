Obavijesti

News

Komentari 0
U BLIZINI NJEMAČKE GRANICE

Golemi požar hara Belgijom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Golemi požar hara Belgijom
2
Foto: Yves Herman
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Fronta požara napredovala je do otprilike 2,3 kilometra od njemačke granice prije nego što su je vatrogasci uspjeli okružiti

Vatrogasci koji se bore s golemim šumskim požarom u belgijskom prirodnom rezervatu 'Hautes Fagnes' u blizini njemačke granice uspjeli su okružiti vatrenu stihiju pet dana nakon što je izbila, javila je novinska agencija Belga u srijedu.

Hitne službe radile su cijelu noć na stvaranju protupožarnog prosjeka uklanjanjem gornjeg sloja tla i vegetacije, što im je omogućilo da dođu do područja požara koja su ostala nepristupačna kopnenim ekipama zbog teškog terena.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240 sekundi' 24sata: Podmetao požare po Hrvatskoj, a od nje dobio 220.000 eura!
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Podmetao požare po Hrvatskoj, a od nje dobio 220.000 eura!

Fronta požara napredovala je do otprilike 2,3 kilometra od njemačke granice prije nego što su je vatrogasci uspjeli okružiti.

Wildfire in Belgium
Foto: Yves Herman

Međutim, požar, koji je progutao oko 3 tisuće hektara zemljišta, još uvijek nije pod nadzorom. Tijekom noći zabilježeno je nekoliko ponovnih izbijanja požara, prenijela je Belga izjavu glasnogovornika guvernera pokrajine Liège.

"Posao još nije gotov", rekao je glasnogovornik.

Nakon što su kiša i gusta naoblaka u utorak prizemljile vatrogasne avione i helikoptere, postoji nada da će vremenski uvjeti u srijedu omogućiti ponovno polijetanje zrakoplova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
IMAMO PODATKE Osumnjičeni palitelj dobio je od države više od 200.000 eura potpora!
NEVJEROJATNO

IMAMO PODATKE Osumnjičeni palitelj dobio je od države više od 200.000 eura potpora!

Palitelj od 2017. godine nositelj je poljoprivrednog gospodarstva. Doznajemo za što je sve dobivao novac...
'Šef mi je poklonio auto za 20 godina rada. Ispitivao me imam li vozačku, a onda mi dao ključ!'
SREĆA U VOĐINCIMA

'Šef mi je poklonio auto za 20 godina rada. Ispitivao me imam li vozačku, a onda mi dao ključ!'

Šef Martin za 20 godina rada nagradio svoju zaposlenicu Katarinu
Jastrebarsko županiji darovalo zemljište za školu, počeli graditi i otkrili ilegalno zatrpani otpad
NEVJEROJATNO

Jastrebarsko županiji darovalo zemljište za školu, počeli graditi i otkrili ilegalno zatrpani otpad

Grad Jastrebarsko je 2022. godine zemljište površine gotovo 18.800 četvornih metara darovalo županiji. Vrijednost zemljišta je procijenjena na 664.000 eura. Počeli su iskopi. Evo što su sve našli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026