Golemi požar hara Belgijom

Vatrogasci koji se bore s golemim šumskim požarom u belgijskom prirodnom rezervatu 'Hautes Fagnes' u blizini njemačke granice uspjeli su okružiti vatrenu stihiju pet dana nakon što je izbila, javila je novinska agencija Belga u srijedu.

Hitne službe radile su cijelu noć na stvaranju protupožarnog prosjeka uklanjanjem gornjeg sloja tla i vegetacije, što im je omogućilo da dođu do područja požara koja su ostala nepristupačna kopnenim ekipama zbog teškog terena.

Fronta požara napredovala je do otprilike 2,3 kilometra od njemačke granice prije nego što su je vatrogasci uspjeli okružiti.

Foto: Yves Herman

Međutim, požar, koji je progutao oko 3 tisuće hektara zemljišta, još uvijek nije pod nadzorom. Tijekom noći zabilježeno je nekoliko ponovnih izbijanja požara, prenijela je Belga izjavu glasnogovornika guvernera pokrajine Liège.

"Posao još nije gotov", rekao je glasnogovornik.

Nakon što su kiša i gusta naoblaka u utorak prizemljile vatrogasne avione i helikoptere, postoji nada da će vremenski uvjeti u srijedu omogućiti ponovno polijetanje zrakoplova.