Obavijesti

News

Komentari 0
CRVENI ALARM

Golemi tajfun Bavi ide prema Kini: Vojska u pripravnosti, evakuirano 600.000 ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Golemi tajfun Bavi ide prema Kini: Vojska u pripravnosti, evakuirano 600.000 ljudi
3
Foto: CSU/CIRA & KMA/NMSC/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Premda Bavi nastavlja usporavati i slabjeti na svome sjeverozapadnom putu preko hladnijih mora, tajfun još uvijek predstavlja potencijalnu prijetnju

Kina je u subotu evakuirala više od 600.000 ljudi prije nego što se tajfun Bavi obrušio na glavni istočni grad Wenzhou, nakon što su obilne kiše i snažni vjetrovi pogodili južni japanski otočni lanac Sakishimu, prošavši pored sjevernog Tajvana.

Premda Bavi nastavlja usporavati i slabjeti na svome sjeverozapadnom putu preko hladnijih mora, tajfun još uvijek predstavlja potencijalnu prijetnju zbog goleme količine vlage koju zadržava unutar svojih kišnih pojaseva, otprilike veličine Francuske od jednoga do drugog kraja.

Prognozira se da će Bavi u ranim nedjeljnim jutarnjim satima stići do kopna oko Wenzhoua, područja na kojemu živi oko 10 milijuna ljudi.

Strong wind rattles trees at a port as Typhoon Bavi passes through, in Ishigaki
Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Državni mediji izvijestili su da je više od pola milijuna ljudi evakuirano iz pokrajine Zhejiang, gdje se nalazi Wenzhou i više od 100.000 u susjednoj pokrajini Fujian.

- Malo sam zabrinut, ali mislim da će biti u redu. Već smo prošli kroz mnoge tajfune. Prebrodit ćemo to - rekao je stanovnik Wenzhoua, Huang Xinghuan (50) dok je kupovao namirnice na tradicionalnoj tržnici prije njezina zatvaranja pred tajfunom.

Huang je rekao da se njegova obitelj opskrbila vodom za dva do tri dana.

- Mislim da smo osigurali zalihe. Nema potrebe za panikom ni gomilanjem puno hrane i ostalih potrepština - dodao je.

Kina se priprema za dolazak tajfuna Bavi
Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES

Japan i Tajvan dosad nisu prijavili smrtne slučajeve od posljedica prolaska tajfuna, no na Filipinima je 17 ljudi umrlo zbog posljedica obilnih kiša koje je donio pojačani jugozapadni monsun, a pogoršao ih je utjecaj Bavija.

Tajvanska vatrogasna postrojba izvijestila je da je ozlijeđeno 87 ljudi, uglavnom zbog padova s motocikla ili bicikla ili zbog toga jer su se okliznuli ili pali ili ih je pogodio neki predmet.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stravična nesreća u Slavoniji. Poginuo policajac. Fotografije su jezive: 'Svi smo šokirani'
UŽAS

Stravična nesreća u Slavoniji. Poginuo policajac. Fotografije su jezive: 'Svi smo šokirani'

Svi smo potreseni zbog smrti kolege s kojim smo se svakodnevno viđali na poslu, rekla je glasnogovornica PU požeško-slavonske o strašnoj nesreći u kojoj je poginuo krim policajac i bivši načelnik
Banožić razvlači suđenje, tuži svjedoke i obilazi Međugorje: Što vas briga jesam li bio tamo?
EKSKLUZIVNI FOTO

Banožić razvlači suđenje, tuži svjedoke i obilazi Međugorje: Što vas briga jesam li bio tamo?

Primijetili su ga naši prijatelji, bio je na misi u centralnoj crkvi u Međugorju sa ženom, djecom i odvjetnicom, govori nam čitateljica. Pokušali smo to provjeriti s bivšim ministrom, ali nije baš bilo uspješno
Ima li tome kraja(č)? Uskok širi istragu u slučaju Pavlek. Znamo i iznos izvučene love mjesečno!
NOVA SAZNANJA

Ima li tome kraja(č)? Uskok širi istragu u slučaju Pavlek. Znamo i iznos izvučene love mjesečno!

Uskok će obuhvatiti još ljudi, među njima i Damira Šegotu i Sinišu Krajača. Svaki mjesec iz Skijaškog saveza je izvučeno između 90.000 i 160.000 eura tijekom samo zadnjih 10 godina. Revizori na sve zažmirili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026