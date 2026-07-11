Golemi tajfun Bavi ide prema Kini: Vojska u pripravnosti, evakuirano 600.000 ljudi

Kina je u subotu evakuirala više od 600.000 ljudi prije nego što se tajfun Bavi obrušio na glavni istočni grad Wenzhou, nakon što su obilne kiše i snažni vjetrovi pogodili južni japanski otočni lanac Sakishimu, prošavši pored sjevernog Tajvana.

Premda Bavi nastavlja usporavati i slabjeti na svome sjeverozapadnom putu preko hladnijih mora, tajfun još uvijek predstavlja potencijalnu prijetnju zbog goleme količine vlage koju zadržava unutar svojih kišnih pojaseva, otprilike veličine Francuske od jednoga do drugog kraja.

Prognozira se da će Bavi u ranim nedjeljnim jutarnjim satima stići do kopna oko Wenzhoua, područja na kojemu živi oko 10 milijuna ljudi.

Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Državni mediji izvijestili su da je više od pola milijuna ljudi evakuirano iz pokrajine Zhejiang, gdje se nalazi Wenzhou i više od 100.000 u susjednoj pokrajini Fujian.

- Malo sam zabrinut, ali mislim da će biti u redu. Već smo prošli kroz mnoge tajfune. Prebrodit ćemo to - rekao je stanovnik Wenzhoua, Huang Xinghuan (50) dok je kupovao namirnice na tradicionalnoj tržnici prije njezina zatvaranja pred tajfunom.

Huang je rekao da se njegova obitelj opskrbila vodom za dva do tri dana.

- Mislim da smo osigurali zalihe. Nema potrebe za panikom ni gomilanjem puno hrane i ostalih potrepština - dodao je.

Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES

Japan i Tajvan dosad nisu prijavili smrtne slučajeve od posljedica prolaska tajfuna, no na Filipinima je 17 ljudi umrlo zbog posljedica obilnih kiša koje je donio pojačani jugozapadni monsun, a pogoršao ih je utjecaj Bavija.

Tajvanska vatrogasna postrojba izvijestila je da je ozlijeđeno 87 ljudi, uglavnom zbog padova s motocikla ili bicikla ili zbog toga jer su se okliznuli ili pali ili ih je pogodio neki predmet.