Za samo dvadeset minuta pronašla je nestalog i svom vodiču počela lavežom signalizirati pronalazak. Čovjeka je pronašla živog, potraga je uspješno završena
BOJANA MRVOŠ
Golemo srce i hrabrost Lune, slatke njuške, spasili su život
Čitanje članka: 1 min
Satima su različite ekipe u šipražju uz Dunav kraj Erduta tražile nestalog muškarca, nije mu bilo traga niti se znalo je li živ. Dizali su i bespilotne letjelice, sve. A onda je na teren stigla hrabra njuškica mlade Lune, nizozemske ovčarke, tek je dobila licencu za potražnog psa, i prvi put krenula u stvarnu potragu za čovjekom. S njom je bio njezin čovjek, voditelj K9 tima osječkog HGSS-a, Hrvoje Domazetović. Nije prošlo dugo, Luni je poviknuo naredbu “traži” i ona se spremno i spretno, s neviđenim radnim elanom, zavukla u gusto šipražje u potragu.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku