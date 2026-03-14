KOMENTAR: BOJANA MRVOŠ PLUS+

Golemo srce i hrabrost Lune, slatke njuške, spasili su život

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 1 min
Golemo srce i hrabrost Lune, slatke njuške, spasili su život

Za samo dvadeset minuta pronašla je nestalog i svom vodiču počela lavežom signalizirati pronalazak. Čovjeka je pronašla živog, potraga je uspješno završena

Satima su različite ekipe u šipražju uz Dunav kraj Erduta tražile nestalog muškarca, nije mu bilo traga niti se znalo je li živ. Dizali su i bespilotne letjelice, sve. A onda je na teren stigla hrabra njuškica mlade Lune, nizozemske ovčarke, tek je dobila licencu za potražnog psa, i prvi put krenula u stvarnu potragu za čovjekom. S njom je bio njezin čovjek, voditelj K9 tima osječkog HGSS-a, Hrvoje Domazetović. Nije prošlo dugo, Luni je poviknuo naredbu “traži” i ona se spremno i spretno, s neviđenim radnim elanom, zavukla u gusto šipražje u potragu.

Komentari 0
