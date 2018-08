Goran Marić: Još se osjeti zadah komunizma u Hrvatskoj

Ministar državne imovine Goran Marić je povodom dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima objavio status na facebooku u kojem kaže kako Hrvatsku vidi kao zemlju budućnosti, ali i kako još u današnjem društvu vidi ostatke komunizma:

- Europa kao povijest, kao duhovnost, kao komprimat društvenih i demokratskih iskustava, usustavila je dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima, fašizma, nacizma i komunizma. Dobro je da je ta kreativna Europa, imala snage, ideje i smisla utemeljiti dan posvećen sjećanju nevino stradalih od totalitarizama dvadesetog stoljeća. Ta je činjenica državama, članicama EU, naročito onima koje su proživjele pola stoljeće pod teretom zla komunističkog sustava, omogućila satisfakciju za sva iskustva poniženja i obespravljenosti. Stoga je dragocjeno da ovakav dan postoji upravo radi država, među koje spada i naša Hrvatska, koje su trpjele zlodjela fašizma i nacizma, ali koje su i nakon njegova sloma, dugo ostale pod teretom zala komunističkog režima.

Sreća je da je jedan, nacizam, u svojoj pogubnoj naravi trajao kraće i bio tek ratna pojava. A drugi, komunizam, koji je kao mirnodopski, trajao gotovo pola stoljeća. A najgore je, i nedopustivo, da smo i danas, ove 2018. previše u totalitarnoj prošlosti i to onoj komunističkoj. Naravno, nije to u institucionalnom smislu, ali po recidivizmu, po tragovima, čestom eksplicitnom apologijom, veličanju ... osjetimo njegov zadah u Hrvatskoj.

Osjeća se da mnogima nedostaje njihovo jednoumlje, kao matica i matrica. Da im nedostaje prostor u kojemu ideje, misli, djela… nisu imale konkurenciju, da im nedostaje svijet bez rizika, bez tržišta …

No, unatoč svim ovisnostima, Hrvatsku vidim kao zemlju koja je, i koja treba ostati velikodušna, obazriva, suosjećajna, susretljiva i sretna sredina, zemlja, društvo. Da obnavlja i čuva sjećanje na žrtve totalitarnih režima. Ali iznad svega da živi zdravu i stvaralačku stvarnost. I da je takvu prate ozbiljni zakoni i pouzdani legitimitet svake njezine aktivnosti. Samo takva Hrvatska može i mora pokazati svoj doseg, svoju djelatnost, učinkovitost … I biti zemlja budućnosti - napisao je Marić.