Gordan Jandroković sada javno proziva 'porfirijevsku ljevicu'. To je zadnji stadij očaja i panike

Gordan Jandroković kaže da je ispunio sve svoje političke ambicije.

Ali otkriva i da ima neke druge.

Ali te ambicije nisu obračun s kriminalnom mafijom koja je Hrvatsku zatrpala otpadom, ni eliminiranje političke korupcije koja je razbuktala mafiju, ni spašavanje HDZ-a u Lici, pa ni smjenjivanje i nasljeđivanje Andreja Plenkovića...

Njegova ambicija je, kako je to "ekskluzivno otkrio" u Dnevniku Nove TV, "da učini sve da ova nesposobna, manipulativna i u jednom dijelu anacionalna i porfirijevska ljevica ne dođe na vlast u Hrvatskoj".

Kakva je to samo ekskluziva bila.

Uzbudljiva ambicija

Nije Jandroković otkrio kako će to učiniti, u kojem smjeru će kanalizirati tu svoju ambiciju i kako misli nastaviti politički djelovati kad je sve svoje ambicije već ispunio, ali svakako će biti uzbudljivo pratiti Jandrokovićevu borbu protiv onoga što naziva "nesposobnom, manipulativnom i u jednom dijelu, anacionalnom i porfirijevskom ljevicom".

Dobro, ako je ljevica nesposobna, neće onda ni Jandroković morati uložiti mnogo truda u njezino savladavanje.

Međutim, prozivanje "anacionalne i porfirijevske ljevice" otvara broja pitanja o stanju današnjeg HDZ-a koji već dvije godine panično bježi u svoje posljednje političko utočište, a to je radikalno desničarenje i optuživanje lijeve opozicije da mrzi Hrvatsku i radi za Srbiju.

Otkud se sad pojavila "porfirijevska ljevica"?

HDZ-ov šalabahter

To je naputak iz šalabahtera koji kruži HDZ-ovim medijima i kuloarima te desničarskim profilima na društvenim mrežama, ispucan već u diskreditaciji masovnog prosvjeda za Gospić, a sada je pronašao put sve do vokabulara predsjednika Hrvatskog sabora.

Jandroković nije na ovaj način dosad još etiketirao ljevicu, sve dok patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije nije vodio opijelo Ratku Mladiću u Beogradu. Otada se Porfirije počeo nazivati miljenikom hrvatske ljevice čiji su se predstavnici proteklih godina okupljali na privatnim kružocima SPC-a u Zagrebu.

Među njima spominju se Ivo Josipović, Vesna Pusić, Tvrtko Jakovina i neki drugi, a među njima i - Milorad Pupovac.

HDZ-ov Pupovac

S kim je ono Pupovac bio u koaliciji u dva mandata? S HDZ-om Andreja Plenkovića. Čak se i premijer u nekoliko navrata, doduše službeno, ali vrlo kordijalno, sastajao s Porfirijem. Kao što je bio veoma blizak, štoviše nerazdvojan, s Pupovcem.

Sad se Jandroković s ostatkom internetske desnice uhvatio pojma "porfirijevska ljevica", što je samo korak od nazivanja ljevičara štovateljima Ratka Mladića.

To je batina koje se HDZ hvata kad god se nađe u škripcu: kad u oporbi ruši SDP-ovu vladu, kad se na vlasti suočen s tragičnim rejtingom, prosvjedima i mafijaškim otpadom, nastoji održati na vlasti.

Lijeva oporba je "anacionalna", ali i "porfirijevska", što znači da ne voli Hrvatsku i da je bliska Srbima.

Ali ne onako bliska kako je to bio HDZ u svoja dva Plenkovićeva i prethodna dva Sanaderova mandata. Gordan Jandroković, bivši Sanaderov ministar i Plenkovićev šef Sabora, najbolje zna kako je to funkcioniralo.

HDZ i Porfirije

Ako je zaboravio, podsjetio ga je mostovac Marin Miletić prije nekoliko dana postavljajući pitanje Plenkoviću: "Zašto gradi 40 srpskih centara po Hrvatskoj dok Porfirije veliča zlotvora odgovornog za Srebrenicu i Škabrnju?".

I kad smo već kod Porfirija, Mladića i anacionalne ljevice: Sandra Benčić izjavila je kako je na sjednici Predsjedništva Hrvatskog sabora nakon Mladićeva pogreba odbijen prijedlog Kluba Možemo! da se Sabor izjasni da Srbija ne može pregovarati o ulasku u EU dok se vlast u njoj ne smijeni.

Jandroković je taj prijedlog odbio, izvlačeći se na proceduru: prijedlog je upućen usmenim, a ne pisanim putem.

Nitko kao Hrvatska

A kad ga je Sabina Tandara na Novoj TV upitala zašto hrvatska vlast nije odlučnije reagirala nakon Mladićeva pogreba, primjerice povlačenjem veleposlanika iz Beograda, Jandroković je lakonski odvratio kako "nijedna druga država nije tako jasno kao Hrvatska osudila ono što se događa u Srbiji".

Ali blokadu pregovora, eto, nije tražila.

A tko je u međuvremenu postao najglasniji kritičar Aleksandra Vučića? SDP-ovac Tonino Picula, posebni izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju. To je ta "anacionalna porfirijevska ljevica".

Žrtva histerije

Jandrokovića je toliko ponijela desničarska histerija da je ostao bez odgovora na pitanje zašto HDZ-ova vlada nije poduzela konkretnije korake protiv Vučićeve Srbije.

"Zašto to nije htio staviti na raspravu", pitala se Sandra Benčić. "Pretpostavljam zato jer njegov šef nije spreman tražiti suspenziju pregovora".

To su okviri u kojima bi se trebala kretati buduća politička ambicija koju je Gordan Jandroković ekskluzivno otkrio na Novoj TV. Po svemu sudeći, u političkom trolanju i provociranju.

Hrvatskoj javnosti već rastu zazubice od napetog iščekivanja kamo će nas dalje odvesti Jandrokovićeva ambicija.

