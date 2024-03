Gordana Marasa napali botovi iz Vijetnama: 'Jave se oko tri ujutro. Kako da ih se riješim?'

"Bio sam zauzet komentiranjem članaka o..." pa se redom spominju Boris Lalovac, Josip Borić, Mladen Karlić, Nikola Grmoja, ali i brojni drugi. To je dio poruka botova s kojima se susreće SDP-ov Gordan Maras na društvenim mrežama. On tvrdi kako je riječ o HDZ-ovim botovima.

- Kad ih ja budala zovem..naravno da se jave ovi HDZ botovi iz Vijetnama. Oko 3 ujutro. Doduše oni se bar jave da kažu zakaj ne trebam pomoći. Umirem od smijeha - napisao je Maras uz preslike komentara ispod njegovih objava pa dodao:

- Ajde bar sam im potrošio par eura. Ima netko ideju kako da ih se riješim?

Nije ovo prva pojava uoči parlamentarnih izbora 17. travnja.

HDZ je proteklu nedjelju imao predizborni skup u Lisinskom koji je očito bio popularan u jugoistočnoj Aziji. Stotine i stotine profila iz Vijetnama pohitalo je dati palac gore Plenkoviću, Šeksu, Karamarku i ekipi koja se okupila na jubilarnom 20. Općem saboru HDZ-a.

Nije riječ o vjernim fanovima, već o botovima.

- Vjerojatno se netko u HDZ-u malo zaigrao. Netko nestručan je uzeo stvari u svoje ruke i otišao kupiti lajkove, vjerojatno na Dark Webu. Dakle, na Dark Webu postoje stranice koje nude usluge kupovine botova i kupac može izabrati koliko čega želi i na kojoj društvenoj mreži. U prosjeku oko 1000 lajkova košta otprilike 50 dolara. To je jeftinije od oglašavanja. Mislim da je HDZ ovim potezom učinio veliku pogrešku jer ako se lajk ne pretoči u glas na izborima onda on ne znači ništa. Bilo bi bolje da su nekoj osobi platili 50 do 100 eura da im lajka objave po „stranačkoj dužnosti - kazao je Jutarnjem listu stručnjak za politički marketing koji dodaje kako kupovanje botova nije ilegalno jer zasad ne postoji zakon koji bi to kažnjavao, ali kako je to svejedno 'plivanje u mutnim vodama'.