Gordon Ramsey ponudio posao patuljku kojeg je odbila škola

Louisu Makepeaceu (18), kojem je san da postane kuhar, a kojeg je škola odbila zbog dvarfizma, slavni kuhar Gordon Ramsay ponudio je posao.

- Odvratno ponašanje. Ponudio bi mu stažiranje kad god - napisao je Ramsay na Twitteru nakon što su britanski mediji objavili priču o 18-godišnjaku kojeg je škola Heart of Worcestershire College odbila upisati jer je prenizak pa bi, prema njihovom objašnjenu, smetao drugim učenicima.

Disgusting attitude, I’d offer him an Apprenticeship any day. https://t.co/xYdfWJ7CLK