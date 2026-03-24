TEKSAS

Gori jedna od najvećih rafinerija u Americi. Čule su se eksplozije

Piše Filip Sulimanec,
Gori jedna od najvećih rafinerija u Americi. Čule su se eksplozije
Foto: X/Screenshoot

Rafinerija Valero ima oko 770 zaposlenika i može prerađivati oko 435.000 barela nafte dnevno

Velika eksplozija u rafineriji nafte u blizini obale Teksasa u ponedjeljak je podigla oblake dima u zrak i prisilila obližnje stanovnike da ostanu u svojim domovima, rekli su dužnosnici, piše AP.

Nitko nije ozlijeđen u eksploziji u rafineriji Valero u Port Arthuru, oko 145 kilometara istočno od Houstona, izjavila je gradonačelnica Charlotte M. Moses.

Pozvala je stanovnike u dijelovima zapadnog dijela grada da ostanu na mjestu, dodajući da su vatrogasci stigli. „Došlo je do eksplozije, da, ali dobro smo; svi su dobro“, rekla je. „Pokušavaju ugasiti požar što je brže moguće.”

Eksplozija dolazi u vrijeme rasta cijena goriva potaknutog neizvjesnošću oko globalne opskrbe naftom zbog rata s Iranom.

Rafinerija ima oko 770 zaposlenika i može prerađivati oko 435.000 barela nafte dnevno, prema podacima na internetskoj stranici Valera. Postrojenje prerađuje tešku, sumporom bogatu sirovu naftu u benzin, dizel i mlazno gorivo.

NEĆE BITI STABILNO Trump odgodio udare, cijene nafte oštro pale, skok na burzi
Trump odgodio udare, cijene nafte oštro pale, skok na burzi

Slike i videozapisi objavljeni na internetu prikazuju velik stup dima i plamen koji kuljaju iz rafinerije. Neki stanovnici izvijestili su da su čuli snažan prasak i vidjeli kako im se prozori tresu.

„Radi vaše sigurnosti, molimo vas da ostanete na mjestu dok hitne službe ne objave da je sve sigurno“, poručio je grad Port Arthur u objavi na svojoj Facebook stranici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 5
OTKRIĆE 24SATA O FATALNOJ ZAMJENI: 'Što je s otpusnim pismom mog pokojnog brata?'
ISTRAGA U VIROVITICI

OTKRIĆE 24SATA O FATALNOJ ZAMJENI: 'Što je s otpusnim pismom mog pokojnog brata?'

Nenad Marković uspio je dobiti natrag svoj identitet, dok Predrag Marković, brat pokojnog Nenada, još čeka pravo otpusno pismo
PAR-NEPAR Kako se štedjelo gorivo 80-ih, kriza je i tad došla iz Irana. Svaki vozač 40 litara
TEŠKA VREMENA

PAR-NEPAR Kako se štedjelo gorivo 80-ih, kriza je i tad došla iz Irana. Svaki vozač 40 litara

Čini se da nismo daleko od tog rješenja, premda ga premijer Plenković (još) nije najavio, ali nastavi li se rat s Iranom, posebno u smjeru eskalacije, moglo bi nas čekati i to.
Ovo su nove cijene goriva: Stiglo je još jedno poskupljenje
LOŠE VIJESTI ZA VOZAČE

Ovo su nove cijene goriva: Stiglo je još jedno poskupljenje

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da će država intervenirati kroz odricanje od dijela trošarina kako bi ublažila pritisak rasta cijena goriva

