Gori jedna od najvećih rafinerija u Americi. Čule su se eksplozije

Velika eksplozija u rafineriji nafte u blizini obale Teksasa u ponedjeljak je podigla oblake dima u zrak i prisilila obližnje stanovnike da ostanu u svojim domovima, rekli su dužnosnici, piše AP.

Nitko nije ozlijeđen u eksploziji u rafineriji Valero u Port Arthuru, oko 145 kilometara istočno od Houstona, izjavila je gradonačelnica Charlotte M. Moses.

Pozvala je stanovnike u dijelovima zapadnog dijela grada da ostanu na mjestu, dodajući da su vatrogasci stigli. „Došlo je do eksplozije, da, ali dobro smo; svi su dobro“, rekla je. „Pokušavaju ugasiti požar što je brže moguće.”

Eksplozija dolazi u vrijeme rasta cijena goriva potaknutog neizvjesnošću oko globalne opskrbe naftom zbog rata s Iranom.

Rafinerija ima oko 770 zaposlenika i može prerađivati oko 435.000 barela nafte dnevno, prema podacima na internetskoj stranici Valera. Postrojenje prerađuje tešku, sumporom bogatu sirovu naftu u benzin, dizel i mlazno gorivo.

Slike i videozapisi objavljeni na internetu prikazuju velik stup dima i plamen koji kuljaju iz rafinerije. Neki stanovnici izvijestili su da su čuli snažan prasak i vidjeli kako im se prozori tresu.

„Radi vaše sigurnosti, molimo vas da ostanete na mjestu dok hitne službe ne objave da je sve sigurno“, poručio je grad Port Arthur u objavi na svojoj Facebook stranici.