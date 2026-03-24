Trump odgodio udare, cijene nafte oštro pale, skok na burzi

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi znatno porasli jer su cijene nafte pale više od 10 posto, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump odgodio napad na iransku energetsku infrastrukturu. Dow Jones ojačao je 1,38 posto, na 46.208 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,15 posto, na 6.581 bod, a Nasdaq indeks 1,38 posto, na 21.946 bodova.

U ponedjeljak rano ujutro azijske su burze oštro pale jer je Trump u subotu poručio da će napasti iransku energetsku infrastrukturu, ako Teheran u roku od dva dana ne otvori Hormuški tjesnac. Iran je odgovorio Washingtonu da će u tom slučaju napasti energetske i vodovodne sustave susjednih zemalja.

Zbog te eskalacije krize na Bliskom istoku, oštro su jučer ujutro pale i europske burze, kao i američki terminski indeksi, dok su cijene nafte porasle.

Preokret na burzama

No, oko podneva je uslijedio preokret, nakon što je Trump poručio da će odgoditi napade na iransku energetsku infrastrukturu jer vodi 'produktivne razgovore' s Teheranom, ne otkrivši s kime pregovara.

Premda je Iran poručio da se s Washingtonom ne razgovara ni izravno, ni neizravno, cijene su nafte ubrzo pale više od 10 posto, dok su europski i američki burzovni indeksi snažno porasli.

Do kraja trgovanja indeksi su izgubili dio dobitaka, no dan su ipak završili sa znatnim dobicima.

"Nikad ne znate kome vjerovati, no čini se da Trump pokušava pokrenuti razgovore s nekim u Iranu kako bi se završio rat, unatoč oštrom demantiju iz Teherana. To je izazvalo optimizam na tržištu, premda su indeksi zbog demantija izgubili dio prethodnih dobitaka", objašnjava Tim Ghriskey, strateg u tvrtki Ingalls & Snyder.

Unatoč pozitivnom početku tjedna, analitičari i idućih dana očekuju nestabilno trgovanje.

"Nestabilnost će se vjerojatno nastaviti, a sve ovisi o cijenama nafte. Ulagačima kratkoročno ništa drugo nije važno. Riječju, ako cijene nafte padnu, cijene dionica će porasti i obrnuto", zaključuje Bob Doll, direktor u tvrtki Crossmark Global Investments.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Doduše, londonski FTSE indeks skliznuo je 0,24 posto, na 9.894 boda, no frankfurtski DAX porastao je 1,22 posto, na 22.653 boda, a pariški CAC 0,79 posto, na 7.726 bodova.