VATROGASCI NA TERENU
Gori kuća kraj Slavonskog Broda
Na obiteljskoj kući u Slobodnici kod Slavonskog Broda u srijedu iza podneva izbio je požar. Operativno-komunikacijski centar policije PU brodsko-posavske dojavu je zaprimio 12.31 sati.
Na mjesto događaja odmah su upućeni vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sibinj i Slobodnica, koji su započeli s gašenjem požara.
Na mjesto događaja poslani su i policajci Policijske postaje Slavonski Brod s ispostavom Vrpolje.
