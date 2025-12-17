Gori kuća kraj Slavonskog Broda

Na obiteljskoj kući u Slobodnici kod Slavonskog Broda u srijedu iza podneva izbio je požar. Operativno-komunikacijski centar policije PU brodsko-posavske dojavu je zaprimio 12.31 sati.

Na mjesto događaja odmah su upućeni vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sibinj i Slobodnica, koji su započeli s gašenjem požara.

Na mjesto događaja poslani su i policajci Policijske postaje Slavonski Brod s ispostavom Vrpolje.