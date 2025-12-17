Trump: Potpuno smo okružili Venezuelu. Naređujem potpunu i sveopću blokadu tankera

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u utorak da je režim venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura proglašen stranom terorističkom organizacijom te je naredio potpunu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venezuele.

"Radi krađe naše imovine i mnogih drugih razloga, uključujući terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima, venezuelski režim proglašen je STRANOM TERORISTIČKOM ORGANIZACIJOM", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

"Stoga danas naređujem POTPUNU BLOKADU SVIH SANKCIONIRANIH NAFTNIH TANKERA koji ulaze i izlaze iz Venezuele", dodao je američki predsjednik, prenosi Reuters.

Nakon što su Sjedinjene Države prošli tjedan zaplijenile sankcionirani naftni tanker kod obale Venezuele, uveden je učinkovit embargo, pri čemu su natovareni brodovi koji prevoze milijune barela nafte ostali u venezuelskim vodama kako ne bi riskirali zapljenu. Nafta je glavni izvor prihoda Caracasa. Podložna embargu od 2019. godine, Venezuela prodaje svoju naftu na crnom tržištu po znatno nižim cijenama, posebno Kini.

Trump je ranije već optužio Madurov režim da koristi naftu za financiranje "narkoterorizma, trgovine ljudima, ubojstava i otmica".

Američka administracija optužuje Madura da vodi ogromnu mrežu trgovine drogom, što on kategorički poriče i tvrdi da Washington želi svrgnuti kako bi uspostavio kontrolu nad naftom njegove zemlje.

Pokretanje videa... 00:58 SAD Venezueli zaplijenio tanker. Venezuela tvrdi: 'To je krađa' | Video: 24sata/Reuters

Govoreći na događaju u utorak navečer prije Trumpove objave, Maduro je rekao da "imperijalizam i fašistička desnica žele kolonizirati Venezuelu kako bi preuzeli njezino bogatstvo nafte, plina, zlata i minerala".

"Zakleli smo se da ćemo apsolutno braniti svoju domovinu, u Venezueli će mir trijumfirati", rekao je Maduro u utorak.

Sjedinjene Države rasporedile su posljednjih mjeseci značajnu vojnu snagu na Karibima i bombardiraju brodove za koje se sumnja da krijumčare drogu iz Venezuele.

"Venezuela je potpuno okružena najvećom armadom ikad okupljenom u povijesti Južne Amerike", rekao je republikanski milijarder te dodao da će američko raspoređivanje "samo rasti", prenosi AFP.

Hegseth odbija objaviti snimku američkog napada na navodni brod s drogom

Američki ministar obrane Pete Hegseth odbacio je pozive da se objavi snimka koja prikazuje američki napad na brod za krijumčarenje droge na Karibima u rujnu u kojem su prvi udar preživjela dva muškarca s broda, ali je onda uslijedio novi napad. "U skladu s dugogodišnjom politikom Ministarstva rata i Ministarstva obrane, nećemo objaviti strogo povjerljiv, potpuni i neuređeni video o tome široj javnosti", rekao je Hegseth novinarima u utorak. Snimka će se prikazati samo članovima odgovarajućih kongresnih odbora, dodao je.

Kao dio suzbijanja navodnog krijumčarenja droge, američka vojska napala je brod na Karibima 2. rujna. Ubrzo su navodno izdane naredbe za ubojstvo dvojice preživjelih s tog broda, a te tvrdnje je odbacio američki admiral Frank Bradley, zadužen za tu operaciju.

Stručnjaci tvrde da je drugi napad možda prekršio međunarodno pravo. Washington Post izvijestio je da su se dvojica muškaraca držala za olupinu broda i da nisu predstavljali neposrednu prijetnju kada je brod ponovno pogođen.

Američke snage od rujna napadaju brodove na Karibima i istočnom Pacifiku za koje tvrde da prevoze drogu, pozivajući se na procjene obavještajnih službi. Vojska nije objavila dokaze koji bi potkrijepili te tvrdnje.

Američki mediji navode da je u dosadašnjim operacijama ubijeno više od 90 osoba.

UN-ovi stručnjaci za ljudska prava rekli su da bi operacije mogle kršiti međunarodno pravo, opisujući ubojstva kao nezakonita izvansudska ubojstva.

Demokratski senator Richard Blumenthal rekao je u utorak da "američki narod treba i zaslužuje vidjeti ove videozapise".

"U biti nije postojalo nikakvo konkretno opravdanje za bilo kakvo zadržavanje podataka, a mislim da njihov neuspjeh u pružanju istih potkopava povjerenje i kredibilitet cijele ove operacije", rekao je demokrat.