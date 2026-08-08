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SUMNJA SE NA UDAR GROMA

Gori na području Lećevice, na nepristupačnom terenu! Požar gase dva kanadera i vatrogasci

Piše HINA,
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Gori na području Lećevice, na nepristupačnom terenu! Požar gase dva kanadera i vatrogasci
Foto: MORH
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Drama kod Lećevice: planuo požar na nepristupačnom terenu, a u gašenju su angažirana dva kanadera. Sumnja se na udar groma, ali uzrok još nije potvrđen

Na području Lećevice u subotu je planuo požar na nepristupačnom terenu, a u gašenju miješanog raslinja, trave i makije sudjeluju dva kanadera, dva vatrogasna vozila i pet vatrogasaca, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

- Riječ je o nepristupačnom terenu, zbog čega su u gašenje uključena dva kanadera. Gori miješano raslinje, trava i makija. DVD Zagora trenutačno nema velik broj ljudi i zbog nepristupačnosti terena ne mogu doći do požarišta, stoga pratimo razvoj situacije i poduzimamo daljnje mjere prema potrebi - kazali su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

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Dodali su da je vjerojatni uzrok požara udar groma, no to još nije potvrđeno.

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