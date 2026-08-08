Drama kod Lećevice: planuo požar na nepristupačnom terenu, a u gašenju su angažirana dva kanadera. Sumnja se na udar groma, ali uzrok još nije potvrđen
SUMNJA SE NA UDAR GROMA
Gori na području Lećevice, na nepristupačnom terenu! Požar gase dva kanadera i vatrogasci
Čitanje članka: < 1 min
Na području Lećevice u subotu je planuo požar na nepristupačnom terenu, a u gašenju miješanog raslinja, trave i makije sudjeluju dva kanadera, dva vatrogasna vozila i pet vatrogasaca, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra.
- Riječ je o nepristupačnom terenu, zbog čega su u gašenje uključena dva kanadera. Gori miješano raslinje, trava i makija. DVD Zagora trenutačno nema velik broj ljudi i zbog nepristupačnosti terena ne mogu doći do požarišta, stoga pratimo razvoj situacije i poduzimamo daljnje mjere prema potrebi - kazali su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra.
Dodali su da je vjerojatni uzrok požara udar groma, no to još nije potvrđeno.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku