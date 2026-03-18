Obavijesti

News

CRNI OBLAK DIMA

Gori paviljon Srbije u Italiji

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 24sata

Snažan vjetar razbuktava već ugašene dijelove i otežava intervenciju

Izbio je požar na krovu Paviljona Srbije na Venecijanskom bijenalu, prenose talijanski mediji. Snažan vjetar otežava vatrogascima intervenciju i gašenje vatre koja je stvorila veliki stup crnog dima iznad talijanskog turističkog grada. 

Alarm se oglasio nešto prije 10 sati u srijedu, a vjetar razbuktava već ugašene dijelove, prenosi talijanska ANSA.

Kako navode, prema prvim izvješćima, vatra nije obuhvatila inventar paviljona, izložbu ni okolne objekte, a nema ni ozlijeđenih, dodaju. 

Požar je, kako piše Corriere della Sera, moguće uzrokovan kratkim spojem. 

Riječ je o paviljonu bivše Jugoslavije, kojeg je kasnije preuzela Srbija. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026