Snažan vjetar razbuktava već ugašene dijelove i otežava intervenciju
CRNI OBLAK DIMA
Gori paviljon Srbije u Italiji
Izbio je požar na krovu Paviljona Srbije na Venecijanskom bijenalu, prenose talijanski mediji. Snažan vjetar otežava vatrogascima intervenciju i gašenje vatre koja je stvorila veliki stup crnog dima iznad talijanskog turističkog grada.
Alarm se oglasio nešto prije 10 sati u srijedu, a vjetar razbuktava već ugašene dijelove, prenosi talijanska ANSA.
Kako navode, prema prvim izvješćima, vatra nije obuhvatila inventar paviljona, izložbu ni okolne objekte, a nema ni ozlijeđenih, dodaju.
Požar je, kako piše Corriere della Sera, moguće uzrokovan kratkim spojem.
Riječ je o paviljonu bivše Jugoslavije, kojeg je kasnije preuzela Srbija.
