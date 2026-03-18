Gori paviljon Srbije u Italiji

Izbio je požar na krovu Paviljona Srbije na Venecijanskom bijenalu, prenose talijanski mediji. Snažan vjetar otežava vatrogascima intervenciju i gašenje vatre koja je stvorila veliki stup crnog dima iznad talijanskog turističkog grada.

Alarm se oglasio nešto prije 10 sati u srijedu, a vjetar razbuktava već ugašene dijelove, prenosi talijanska ANSA.

Kako navode, prema prvim izvješćima, vatra nije obuhvatila inventar paviljona, izložbu ni okolne objekte, a nema ni ozlijeđenih, dodaju.

Požar je, kako piše Corriere della Sera, moguće uzrokovan kratkim spojem.

Riječ je o paviljonu bivše Jugoslavije, kojeg je kasnije preuzela Srbija.