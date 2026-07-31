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DRAMATIČNA SNIMKA

Gori vidikovac u Dragama: 'Bio je vatromet, ispalili su signalnu raketu, a onda je počelo gorjeti'

Piše Iva Tomas,
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Gori vidikovac u Dragama: 'Bio je vatromet, ispalili su signalnu raketu, a onda je počelo gorjeti'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Kako čitatelji tvrde, požaru su prethodili vatromet i signalna raketa. Iako nam vatrogasci to nisu mogli potvrditi, na fotografijama koje je čitatelj snimio, vide se rakete i vatromet

Novi požar izbio je u mjestu Drage kraj Pakoštana u petak oko 21 sat, javljaju nam čitatelji. Županijski zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić potvrdio nam je da se radi o požaru otvorenoga prostora te da su vatrogasne snage na terenu. U gašenju pomažu DVD Pakoštane, DVD Biograd te JVP Zadar.

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Pokretanje videa...

Požaru u Dragama prethodio vatromet VIDEO
Požaru u Dragama prethodio vatromet | Video: Čitatelj 24sata

Pokretanje videa...

Požar kod Pakoštana VIDEO
Požar kod Pakoštana | Video: čitatelj/24sata

- Netko je ispalio signalnu raketu prema brdu i nakon toga je planula vatra. Požar se širi brdom - kaže nam čitatelj. Drugi je dodao da je riječ o vatrometu.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako čitatelji tvrde, požaru su prethodili vatromet i signalna raketa. Iako nam vatrogasci to nisu mogli potvrditi, na fotografijama koje je čitatelj snimio, vide se rakete i vatromet.

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