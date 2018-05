Gorivo može ići i do 15 kn? A jedini spas su niže trošarine...

Nervoza na međunarodnom tržištu naftom i američko odbacivanje sporazuma s Iranom dovelo je do novog poskupljenja cijena goriva. Kad bi cijena barela nafte danas porasla na rekordnih 159 dolara, kao što je to bilo 2008., litru eurosupera mogli bismo teoretski platiti čak 15 kuna.

Rekordne cijene goriva u Hrvatskoj su zabilježene u travnju 2012. godine, kad je cijena litre eurosupera 95 iznosila 11,29 kuna. Tad je cijena nafte iznosila više od 110 dolara po barelu. Međutim, kad bi se cijena nafte ponovno popela na tu razinu, cijene goriva u Hrvatskoj bile bi mnogo više od rekordnih iz 2012. godine. Naime, država je u međuvremenu nekoliko puta podizala trošarine na motorna goriva, a od kada država više ne određuje maksimalne cijene goriva, porasle su i marže prodavatelja.

Očekuje se da bi uz cijenu nafte od 110 dolara litra eurosupera 95 u Hrvatskoj u sadašnjim okolnostima stajala više od 12 kuna. Velike oscilacije na tržištu su, dakako, moguće - kaže profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Igor Dekanić.

- Cijena od 159 dolara po barelu zabilježena je jedan tjedan u lipnju 2008. i izazvala ju je ekonomska kriza. Ostatak godine pala je na samo 40 dolara po barelu. Sve to se kasnije prelije na domaće tržište - kaže Dekanić. Teško je, veli, prognozirati kolika će cijena biti u budućnosti, a na svaki spomen krize ili političkih previranja tržište odreagira poprilično nervozno.

- Kratkoročne prognoze američkog ministarstva energetike pokazuju da će cijene barela varirati od 50 do 150 dolara. Ta situacija i jako širok raspon pokazuje da se nitko ne usudi prognozirati što će doista biti. Cijene, koje se formiraju na burzi, mogu otići gore. No ako se u idućih tjedan dana ništa ne bude događalo, one bi lako mogle pasti - pojašnjava Dekanić. Nadovezao se i na procjene od prije nekoliko mjeseci da će cijene nafte umjereno porasti na nešto više od 70 dolara.

- Mnogima više od 80 dolara ne odgovara. To nimalo ne paše SAD-u, ali ni Kinezima, koji je jako puno uvoze. Oni su sve snažniji čimbenik u toj regulaciji - kaže.

No najave poskupljenja goriva podigle su na noge domaće prijevoznike, koji bi na to mogli odgovoriti poskupljenjem prijevoza.

- Mi već godinama govorimo o tome da se država maćehinski odnosi prema nama. Neke druge države prijevoznicima vraćaju trošarine, a porast cijena goriva dovest će u pitanje egzistencije mnogih - rekao je Dragutin Kranjčec iz Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika. Država ne može utjecati na cijene nafte ali može na cijenu goriva kroz smanjenje trošarina. Prošlog petka tražili su da ih prime u Ministarstvu financija zbog te teme. Brine ih i najava da će i ove godine tijekom turističke sezone cestarina poskupjeti 10 posto. Točan datum poskupljenja još se ne zna.