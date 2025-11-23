Obavijesti

News

Komentari 0
VATRENA STIHIJA

Gorjeli auti u Zagrebu: 'Vidi se da netko prilazi i potpaljuje'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Gorjeli auti u Zagrebu: 'Vidi se da netko prilazi i potpaljuje'

Policija će, nakon što obavi očevid, objaviti detalje i točan uzrok požara u Zagrebu...

Zagrebački vatrogasci imali su jutros oko 2:30 posla u Pleterničkoj ulici. Kako doznajemo došlo je do požara garaže.

Točnije dva kombi vozila u potpunosti su izgorjela. Također, požar nije zahvatio nikakvu građevinu. 

NERIJEŠENA PITANJA Zapaljeni neboder: Što skrivaju misteriozne snimke iz mraka?
Zapaljeni neboder: Što skrivaju misteriozne snimke iz mraka?

Ispod nadstrešnice koju je uhvatio plamen bila su tri vozila, jedan je gazda uspio maknuti, dok su druga dva u potpunosti izgorjela. 

Navodno se na kamerama, neslužbeno doznajem, vidi da je netko došao i požar potpalio. Policija će nakon očevida objaviti više detalja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otkrivena je misteriozna špilja u podmorju Kornata: 'Ulaz joj je skriven, dvorane su pune siga!'
JAMA NA BRAKU OD LONČE

Otkrivena je misteriozna špilja u podmorju Kornata: 'Ulaz joj je skriven, dvorane su pune siga!'

Impresivni stalaktiti dokaz su da su jama, kao i taj dio Jadrana, u povijesti bili na suhom. Uvjeti u njoj su ekstremni, kao u najvećim morskim dubinama. Do nje su mogli samo s posebnom opremom
Nova pravila za smještaj stranih radnika: Evo koliko ih može biti u kući i kada neće moći u zgradu
MUP OBJAVIO PRAVILNIK

Nova pravila za smještaj stranih radnika: Evo koliko ih može biti u kući i kada neće moći u zgradu

Dosad su uvjeti za smještaj stranih radnika bili prilično općeniti, što je rezultiralo brojnim slučajevima smještaja desetaka stranih radnika u neadekvatnim prostorima, kućama i stanovima. Sada se detaljno regulira
Zapaljeni neboder: Što skrivaju misteriozne snimke iz mraka?
NERIJEŠENA PITANJA

Zapaljeni neboder: Što skrivaju misteriozne snimke iz mraka?

U zgradi su se čuvali državni dokumenti, ali sigurnosnih provjera nije bilo. Pitanje je jesu li, i kako, instalacije i izolacija održavane? Odnosno, je li država kao većinski vlasnik uopće brinula o toj građevini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025