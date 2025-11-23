Gorjeli auti u Zagrebu: 'Vidi se da netko prilazi i potpaljuje'

Zagrebački vatrogasci imali su jutros oko 2:30 posla u Pleterničkoj ulici. Kako doznajemo došlo je do požara garaže.

Točnije dva kombi vozila u potpunosti su izgorjela. Također, požar nije zahvatio nikakvu građevinu.

Ispod nadstrešnice koju je uhvatio plamen bila su tri vozila, jedan je gazda uspio maknuti, dok su druga dva u potpunosti izgorjela.

Navodno se na kamerama, neslužbeno doznajem, vidi da je netko došao i požar potpalio. Policija će nakon očevida objaviti više detalja.