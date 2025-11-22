Obavijesti

Zapaljeni neboder: Što skrivaju misteriozne snimke iz mraka?

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 11 min
Foto: 24sata

U zgradi su se čuvali državni dokumenti, ali sigurnosnih provjera nije bilo. Pitanje je jesu li, i kako, instalacije i izolacija održavane? Odnosno, je li država kao većinski vlasnik uopće brinula o toj građevini

U središtu Zagreba je Vjesnikov neboder nestao u ognju, ali ostalo je mnogo pitanja bez odgovora. Službeno je priopćeno da je požar buknuo u večernjim satima, proširio se vertikalno i uništio gornje katove te su statičari vrlo brzo zaključili da je zgrada opasna i neprohodna za očevid.

Video: Čitatelj 24sata

No, i dalje je nejasno tko je te noći trebao čuvati objekt i njegovu unutrašnju zaštitu. Javnih, potvrđenih podataka o sustavu prskalica protiv požara ili zaštitarskom nadzoru nema.

Video koji se širi društvenim mrežama nudi još više pitanja. U zgradi se vidi netko sa svjetiljkama kako kruži hodnicima dok plamen gori na vrhu. Tko su ti ljudi? Jesu li to bili slučajni radoznalci, ili netko tko je tražio put do krova? Policija potvrđuje da se ispituje mlađe osobe te da je jedna osoba privedena. Istodobno, još nije objavljen konačan nalaz o tome je li riječ o nesreći ili namjernom paljenju.

SABOR POTVRDIO! Da, u Vjesniku su bile i skupe umjetnine iz Hrvatskog sabora! Evo što se s njima zbilo...
Da, u Vjesniku su bile i skupe umjetnine iz Hrvatskog sabora! Evo što se s njima zbilo...

Tvrdnja da bi "zapaljeni karton" mogao uništiti cijeli neboder povlači pitanja o konstrukciji i zapaljivim materijalima u gornjim katovima. Nekoliko izvora navodi da su mlađi ljudi navodno palili karton pokušavajući doći na vrh.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Napokon, postoji i znanstvena opcija koja se nije odmah zanemarila. Električna pražnjenja, eventualno povezana s trafostanicom ili udarom groma, spomenuta su kao mogući uzrok u preliminarnim nalazima. To objašnjava zašto su neki u početku govorili o udaru groma. Jesu li, i kako, instalacije i izolacija održavane? Odnosno, je li država kao većinski vlasnik uopće brinula o toj građevini koju su koristili kao arhiv ministarstava i Porezne uprave.

Kako je moguće da se zgrada nije održavala ako se koristila za takve svrhe, je li uopće prošla tehničke uvjete prije odluka da se u tim prostorima arhivira državna administracija?

SUD DONIO ODLUKU Odvjetnik 18-godišnjaka koji su osumnjičeni za palež Vjesnika: 'Istražni zatvor je zbog javnosti'
Odvjetnik 18-godišnjaka koji su osumnjičeni za palež Vjesnika: 'Istražni zatvor je zbog javnosti'

Do vikenda je nedvojbeno bilo sljedeće: dva 18-godišnjaka kazneno su prijavljena zbog izazivanja požara u zgradi Vjesnika. Sumnja se da su obojica u večernjim satima 17. studenoga preskočila ogradu kompleksa i nezakonito ušla u krug zgrade. Zajedno s jednim maloljetnikom potom su ušli u samu zgradu i popeli se na 15. kat. Na tom ih je katu, prema navodima policije, dočekalo još dvoje maloljetnika. Prvoosumnjičeni je navodno upaljačem zapalio kartonsku kutiju punu papira. Drugoosumnjičeni je zatim također zapalio papir iz iste kutije i bacio ga. To je, prema policiji, dovelo do ubrzanog širenja požara na okolne prostorije.

KOBNA GREŠKA Mladi su nakon požara Vjesnika pobjegli iz zgrade: 'Nemoj zvati vatrogasce jer će doći i policija'
Mladi su nakon požara Vjesnika pobjegli iz zgrade: 'Nemoj zvati vatrogasce jer će doći i policija'

Neki dijelovi slagalice su jasni, ali iza njih je još pitanja na koja se čekaju odgovori. U suprotnom će se prostor za teorije zavjere, koje se već šire društvenim mrežama, biti neusporedivo širi. 

Počeli radovi na širenju Slavonske

Hitni radovi počeli su jučer na privremenom proširenju dijela Slavonske avenije. Prva etapa uključuje otvaranje proboja kroz zeleni pojas između sjevernog servisnog kolnika kod “Raketa” i izlaza iz zatvorenog podvožnjaka. Zatim slijedi proširenje kolnika na zelenu površinu kako bi se formirale četiri prometne trake, po dvije u oba smjera.

Treća faza odnosi se na sužavanje pješačkog otoka na križanju Savske i Slavonske, čime bi se u raskrižju omogućile četiri široke trake isključivo za smjer istok–zapad. Lijevi skretači bit će ukinuti kako bi se dobilo dodatno vrijeme na semaforu.

Zeleno svjetlo za istok–zapad tako se produljuje s 30 na 80 sekundi, dok će cijeli ciklus trajati 120 sekundi. Cilj je povećati protočnost na oko 20 tisuća vozila dnevno. Radovi bi trebali trajati sedam do deset dana.

