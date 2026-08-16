"Gospić je naš dom" ne sudjeluje u okupljanjima na kojima govore političari

Više stotina građana okupilo se u nedjelju u Gospiću na prosvjedu zbog opasnog otpada u njihovom gradu. Na prosvjed su stigli i političari - saborska zastupnica Dalija Orešković, zagrebački gradski zastupnik Tomislav Jonjić i Karolina Vidović Krišto iz stranke Odlučnost i pravednost. Građanska inicijativa "Gospić je naš dom", koja organizira skori dolazak ogorčenih Ličana u Zagreb, u nedjeljnom prosvjedu organizacijski nije sudjelovala.

- Na njemu smo bili, ali kao građani, ne i organizatori. U više smo navrata naglasili da smo inicijativa koju zanima samo zdravlje i životi stanovništva, hitna, ali i stručna sanacija odlagališta otpada, stručne rasprave i podaci. Politizacija, s bilo koje, s bilo čije strane, nije nam u interesu. U prosvjedima u našoj organizaciji, kao što je već bilo krajem lipnja, političari mogu hodati uz građane, ali im nismo dali mogućnost da se obraćaju s govornice, kaže u ime Inicijative Željka Rukavina, njena članica.

Gospić: Prosvjedni hod "Hodaj za Liku" zbog ilegalnog odlagališta otpada | Foto: Zoran Oreskovic/PIXSELL

Šestero članova Inicijative sudjelovat će, najavljuje, u sjednici saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću u ponedjeljak. Inicijativa će, osim toga, uskoro odlučiti i kad će biti organiziran prosvjed Ličana u Zagrebu, najavljen za narednih desetak dana.

- Mi nismo bezglava rulja već inicijativa koja u Zagreb želi doći s jakim i konkretnim zahtjevima. Očito je da živimo u državi koju je prosvjedima potrebno podsjećati da poštuje vlastite zakone, napominje Rukavina.

- Iz svih krajeva Hrvatske nam svakodenvno stižu brojne poruke podrške. Posebno nas se jedna dojmila, gospođa koja nam je napisala da je " inače potpuno apolitična i društveno neangažirana, ali da će doći na prosvjed za Liku s obitelji, gdje god on bio, i kad god bio...", prenosi Rukavina. Javljaju im se i brojne udruge u znak potpore, svi nude pomoć.

Podsjećamo, aferu o 37 tisuća tona otpada otkrila su 24sata serijom tekstova.