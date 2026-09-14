'Gospić je naš dom' proziva Vladu i novi zakon: Sve što piše ne bi spriječilo neki novi Gospić

Javno savjetovanje od petka do nedjelje u ponoć!? Riječ je o Zakonu o gospodarenju otpadom. To je zakon koji određuje tko smije primati otpad, koliko ga smije držati, tko to kontrolira i što se događa kad netko jesi zakon. Upravo taj zakon nije zaustavio ono što se dogodilo u Gospiću i ostalim gradovima, pa se sada mijenja. U ovom trenutku uz Zakon o zaštiti okoliša, nema osjetljivijeg zakona u državi, jer o njemu ovisi hoće li se sve ovo ponoviti negdje drugdje, objavili su iz inicijative Gospić je naš dom.

- Ministarstvo je tako u petak objavilo dokument u kojem piše što će te izmjene donijeti, koga se tiču, koliko koštaju i tko će to platiti. A zapravo ništa od toga ne piše! Sami prijedlog izmjena zakona i ovaj dokument koji je bio objavljen za komentiranje od petka do nedjelje su po zakonu morala izaći zajedno u istom savjetovanju. U srpnju je izašao zakon na javno savjetovanje bez ovoga, a sad je izašao ovaj bez zakona. Ni jednom nismo dobili cjelinu. Uz to, od srpnja je prošlo skoro dva mjeseca i ljudi su tada slali svoje primjedbe, pa se tekst mogao i promijeniti. Nigdje ne piše je li itko išta prihvatio ili odbacio, a nova verzija nije objavljena. Znači da ne znamo ni na koji se točno tekst ovaj dokument odnosi - pišu.

Osvrnuli su se na datume otvaranja dokumenta u nastavku priopćenja:

I onda taj dokument, sam za sebe, otvore u petak, 11. rujna, a zatvore u nedjelju, 13. rujna u ponoć. Toliko kratko smije biti samo ako se dogodilo nešto iznenadno pa se mora reagirati odmah.

Pa da vidimo što je iznenadno. U samom dokumentu piše da se oslanjaju na podatke od svibnja 2025. i na izvješće iz 2024. godine, dakle podatke nastale nakon tog perioda ne uzimaju u obzir (otkrivanje cijelog slučaja Gospić, objava vještačenja USKOK-a). Ministarstvo je imalo godinu i pol da ovo napravi kako treba. Nije!

Nešto se ipak dogodilo, a dogodio se 5.rujna i naš prosvjed. Dokument je potpisan šest dana poslije i istog dana pušten - od petka do nedjelje!

Iskreno, nama to ne izgleda kao žurba nego kao trud da se dobije dojam kako se "radi". Žurba bi značila da netko radi na problemu, a ovdje se popunjavao papir koji je falio da zakon može ići dalje. Upravo izostanak transparentnosti natjerao nas je na ulicu!

Mi smo bez obzira što nismo mogli ni stručno ni cjelovito sve analizirati, svoje komentare stavili i jako nas zanima hoće li ih odbiti kao i svaki put do sad iako su se svi naši komentari do sad pokazali kao opravdani i utemeljeni.

Sve što piše u ovom dokumentu, a što se odnosi na novi tekst zakona (koji nismo vidjeli) ne bi ni s ovim izmjenama spriječio neki novi Gospić!

Ono što smo tražili tiče se svih, ne samo nas. Ministarstvo u dokumentu samo piše da je otpad ponegdje zakopan i da te lokacije nitko nije prijavio, a onda ne predlaže nijedan način da se pronađu, nego se opet čeka da netko slučajno primijeti kao što se čekalo i kod nas. Tražili smo da se takva mjesta počnu tražiti, jer se tlo može snimiti uređajima koji pokazuju što je ispod površine, a stare satelitske i zračne snimke mogu se usporediti kroz godine pa se vidi gdje je teren zatrpavan. Napušteni pogoni trebali bi se obavezno ispitati prije prodaje ili prenamjene, a popis lokacija koje treba sanirati trebao bi biti javan, s rokovima i s imenom onoga tko je odgovoran.

I zato vas molimo jedno. Kad sljedeći put bude otvoreno neko javno savjetovanje, uđite i napišite svoje mišljenje, makar u dvije rečenice. Ne treba biti pravnik i ne treba znati članke. Ovako se radi preko vikenda samo zato što računaju da se nitko neće javiti. Dovde nas je doveo sustav u kojem se šutjelo i gledalo sa strane, a njega ne mijenja nitko drugi osim nas.

Podijelite, neka se zna kako je ovo prošlo.