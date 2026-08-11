Imamo mail iz 2023. o otpadu u Gospiću. Starčević: 'Kokošari su se prodali za stotine tisuća eura'

Karlo Starčević bio je gradonačelnik Gospića kad je bračni par Šincek stao nogom u Gospić i odlučio da će u silosu PPK Velebit, kojeg su kupili, postaviti postrojenje za preradu plastike i izradu inovativnog građevinskog materijala kojeg su patentirali. Štoviše, dobili su i nagrade i sve do uhićenja u veljači 2025. godine glasili za inovatore i poduzetnike. Kad smo prije tri dana nazvali Karla Starčevića, pristao je razgovarati s nama.

- Vi ste prvi koji ste me nazvali u dvije i pol godine. Ni DORH, ni USKOK ni policija, nitko nije došao do mene ili me zvao i išta pitao. Nitko! Kakva je to istraga? Štite sam vrh države do kojeg vodi ovaj kriminal - rekao je i zamolio da ono što nam kaže, prenesemo tako kako je rekao.

Prvo smo ga pitali o mailu, čiji screenshot smo dobili na redakciju, u kojem netko (identitet poznat redakciji) upozorava župana Petryja, Gospić, komunalno poduzeće, komunalnog djelatnika te višeg referenta o otpadu. Mail je datiran 10. listopada 2023. godine. Dvije godine prije uhićenja.

Foto: čitatelj/24sata

- Laž je da smo dobili obavijest o otpadu 2023. godine poštom. Sva pošta koja je stizala išla bi preko tajnice do mene i dalje koga je trebala - rekao je Starčević kad smo ga pitali za to.

I Županija tvrdi da nisu dobili ovaj mail. Čak i kad smo ih ponovno pitali žele li revidirati svoj odgovor.

- Nastavno na Vaš upit dana 8. kolovoza 2026. godine, ovim putem potvrđujemo da ostajemo pri odgovoru koji smo Vam prethodno dostavili dana 20. svibnja 2025. godine, a koji Vam još jednom dostavljamo: Poštovana, nastavno na Vaš upit od 19. svibnja 2025. godine, očitujemo se, kako župan Ernest Petry i ja u svojstvu zamjenice župana Ličko-senjske županije, do trenutka saznavanja za ilegalno odlagalište otpada putem medija (13. veljače 2025.), nismo zaprimili mail građana na temu ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću.U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima stojimo na raspolaganju. S poštovanjem.“ Slijedom navedenog, nemamo dodatnih pojašnjenja niti izmjena ranije dostavljenog očitovanja - napisali su u službenom odgovoru.

Ista pitanja poslali smo i drugima navedenima u mailu. Do utorka nismo dobili odgovore, iako smo se s gospodinom Markovićem i telefonski čuli. Iako oni nisu htjeli razgovarati, Starčević je. Kaže da se ne boji.

- Ja sam bogat čovjek. Mene nisu mogli kupiti niti su probali. Ovi kokošari su prodali sebe i zemlju za nekoliko stotina tisuća eura. Sramota - kaže Starčević. On je u prosincu 2023. odstupio s mjesta gradonačelnika.

- Ja sam u prosincu 2023. morao odstupiti s mjesta gradonačelnika zbog korone. Jako sam se razbolio i nisam više mogao - govori Starčević.

Ispričao nam je i kako je upoznao Josipa Šinceka.

- On je došao u moj ured, ali ja sam bio na putu pa je dogovorio s tajnicom drugi termin sastanka. Na sastanku mi je rekao da radi bukobrane i burobrane za HAC i Hrvatske ceste. Drugi put me zvao kad su sve uredili da dođem vidjeti pogon i to je dokumentirano i u medijima. Nije bilo govora o otpadu. Grad Gospić, ni ja ni novi gradonačelnik Dado Milinović s otpadom nemamo veze. Dozvolu je dala Županija - pojašnjava Starčević.

Foto: Grad Gospić

I istina, u priopćenju 2021. godine, iz Grada kažu:

- Tvrtka Plastruktor (prva tvrtka op.a.) proizvodi burobrane i bukobrane te mobilne kućice od recikliranih materijala, za što su na najstarijem europskom sajmu inovacija u Nürnbergu osvojili i zlatno odličje te Grand Prix europske asocijacije inovatora, a prva mobilna kućica je nedavno isporučena iz Gospića u Petrinju, kao donacija za obitelj koja je ostala bez smještaja u potresu. Trenutno zapošljavaju 12 radnika, a taj broj planiraju povećati na 30 zaposlenih - pisalo je u priopćenju.

Starčević je inzistirao da napišemo i njegovo iskreno mišljenje.

- Po meni, taj bračni par je trebalo kazniti u centru Gospića kao i bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića. On je taj koji uzima postotak za bacanje otpada kojeg talijanska mafija unosi u Hrvatsku. Da vas pitam, tko treba kontrolirati što rade po dozvolama koje daje Županija? Državni inspektorat. On je taj koji se nalazio sa Šincekom, a upoznao ih je zlatar Dodić. I oni su krivi - govori.

Po njegovom mišljenju, Županija je izdavala dozvole Šincekima da se dodvore Mikuliću.

- Ja poznajem Jerka Kostelca (op.a. uhićenog službenika Županije) 20 godina. Da je to radio na svoju ruku, ne vjerujem. Ali neka ga u zatvoru jer ne želi reći tko mu je naredio da izdaje Šincekima dozvole. Tamo treba biti, ako ne želi reći sve što zna, da se uhite svi odgovorni. Ovdje je riječ o kriminalu u vrhu države. Ako glavni državni inspektor sudjeluje u kriminalu, o čemu pričamo? Treba i ministricu Vučković istražiti jer kako Ministarstvo koje mora znati za sve dozvole, ništa nije znalo? Grad nema ništa s tim pa mi je jasno da mi nismo mogli znati - ispričao je.

No činjenica je da je istraga krenula kad je inspekcija Ministarstva zaštite okoliša sve prijavila Uskoku. Tu, kako sad stvari stoje, nisu zakazali. No oni nemaju veze s Državnim inspektoratom.

O litiju

Komentirao je i tvornicu za preradu litija.

- U svijetu ima 400 takvih tvornica, u Europi nekoliko stotina i nijedna još nije doživjela havariju. Ja sam s tim ljudima pregovarao i molio da dođu, da otvore radna mjesta za fakultetski obrazovane ljude. Pročelnica je zvala Ministarstvo zaštite okoliša i tad joj je rečeno da ne moramo tražiti studiju utjecaja na okoliš. I sad ovo. Zastupnici Troskot i Miletić pričaju laži za političke poene. I pazite sad, porezni obveznici, mi, morat ćemo tim investitorima platiti penale jer gube milijune dok se oni politički natežu. Slobodno to sve napišite - zaključio je.