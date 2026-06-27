GOSPIĆ NA NOGAMA Više od pet godina trovali stanovnike Like: 'Sramota! Ovako vraćaju Tesli'

Oko tisuću ljudi jučer je prohodalo pet kilometara vrućim ulicama užarenoga Gospića. Organizator prosvjeda "Hodaj za Liku", Građanska inicijativa "Gospić je naš dom", tvrdi da više od godinu i pol nakon otkrića nezakonito odloženih 35.000 tona otpada u Gospiću lokacija nije sanirana, a javnosti nisu dostupni cjeloviti nalazi analiza vode i tla. Okupljanje je bilo kraj napuštenog silosa bivšeg PPK Velebit, gdje su, prema sumnjama Uskoka, više od pet godina poduzetnici Josip i Monika Šincek sa suradnicima zakopali 35.000 tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada.

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- Nas je u kući sedmero i naravno da smo zabrinuti jer živimo vrlo blizu. Nemamo poljoprivredu, ali mnogi ljudi oko nas je imaju. Stotinjak smo metara od silosa i teško je to svakodnevno gledati, a da nas se ništa nije pitalo. A sad se spominje i tvornica litija. Nisam protiv investicija, posao treba svima, ali pitanje je je li sve ovo moralo baš ovako - rekao je Ivica Pavletić iz Gospića.

U krugu bivšeg PPK Velebit, navodi se, otpad su mljeli, zakopavali bagerima u tlo, skrivali u napuštenim silosima i zgradama te miješali s betonom kako bi prikrili tragove. Riječ je, tvrde sudionici, o jednoj od više lokacija, no Gospićani su, kažu, prošli najlošije.

- Ovdje sam zato što ni danas ne znamo što je sve i kako zagađeno. Kao građani zaslužujemo znati jer je riječ o našem zdravlju, ali već godinu i pol dobivamo samo poruke kako je sve u redu, a rezultati ne ulijevaju povjerenje - rekao je Vladimir Šulentić.

Dok vlast tvrdi da je sve u granicama normale, građani ističu kako kupuju vodu za piće u bocama. Iz Smiljana, nedaleko od Gospića, na prosvjed je stigao i Likan Tomljenović.

Ogorčenje i pozivanje na Teslu

- Nitko me ne može uvjeriti da područje nije onečišćeno. Jadan Tesla imao bi što vidjeti da je živ. Umjesto da živimo u 2026., mi smo, čini se, u uvjetima kao iz 17. stoljeća, a najlošije je što se svi prave da je sve u redu. Opasan otpad, kažu, nema utjecaja na okoliš. Možete li to zamisliti - kaže.

Transparente s porukama "Lika vam nikad neće oprostiti", "Ne trujte nam budućnost" i "Aoj, Liko, voli li te i'ko?" nosili su Ličani i njihovi gosti, među kojima je bilo i onih iz Nizozemske i Gline. Cilj im je, poručuju, skrenuti pozornost na, kako kažu, zaboravljeni kraj koji se našao u središtu skandala u koji je uključen i Uskok.

- Ne mogu vjerovati da je toliko otpada dovezeno, a da nitko ništa nije znao. Tisuće tona su zakopane, a strah me da toga ima još, samo je pitanje gdje - rekla je Marija, sudionica prosvjeda.

No problem, tvrde građani, nije samo postojeći otpad. Najava gradnje tvornice litija u Smiljanskom polju dodatno je uznemirila lokalnu zajednicu. Investitor tvrdi kako ima sve dozvole, no građani traže veće uključivanje javnosti u odluke o prostoru koji, kako ističu, svi baštine.

- Tražimo ukidanje građevinske dozvole i izradu studije utjecaja na okoliš te javnu raspravu u kojoj ćemo imati priliku reći svoje mišljenje, a ne da odluke donosi netko bez nas - rekla je jedna prosvjednica.

Hodalo se pet kilometara

Ličani ističu da se desetljećima na ulicama nije čulo zajedničko pjevanje "Vile Velebita", još od uspostave hrvatske državnosti. Jučerašnji prosvjed vide kao trenutak "biti ili ne biti" za kraj koji se ponosi čistim zrakom i izvorima pitke vode, a sad, kako kažu, strahuje za budućnost.

- Dovezli su nam otpad i ugrozili nas, a svoj su problem riješili - čulo se u koloni, koja je prohodala pet kilometara, sve do lokacije buduće tvornice litija. Plan investitora, prema navodima, jest uvoz litijeva karbonata i njegova prerada u litijev hidroksid monohidrat u zatvorenom tehnološkom procesu za proizvodnju baterijskih komponenti, no građani se protive takvoj investiciji u blizini Smiljana, rodnog mjesta Nikole Tesle.

- Tesla je izmislio 21. stoljeće, a ovako mu vraćaju. Sreća što nije živ da vidi ovu sramotu - rekli su i dodali kako ne traže nikakva posebna prava.

- Samo želimo da se na nas primjenjuju ista pravila kao na sve druge. Ako se Vjesnik mogao proglasiti ugrozom i hitno sanirati, onda isto treba vrijediti za nas. Godinu i pol čekanja je previše - rekla je Daria Došen iz inicijative "Gospić je naš dom".

Unatoč velikoj vrućini i višesatnom prosvjedu na nekoliko lokacija, skup je protekao mirno.

- Policija nije zabilježila nijedan incident - potvrdila je Maja Brozičević, glasnogovornica Policijske uprave ličko-senjske.

Ličani poručuju da očekuju konkretna rješenja sanacije, iako dio njih sumnja kako će do njih ikada doći, a drugi i dalje vjeruju da se njihov problem može i mora ozbiljno shvatiti, a ne samo povremeno.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na konferenciji za medije u četvrtak je poručilo kako Vlada preuzima punu financijsku odgovornost za sanaciju ilegalnog odlagališta te da rezultati monitoringa voda i podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo trenutačno ne upućuju na to da je ugrožena javna vodoopskrba na području Gospića i Otočca.