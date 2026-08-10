Gospićani: Niste uopće planirali micati otpad iz Like! Ministrica: 'Netočno, treba prvo analiza...'

Udruga "Gospić je naš dom" uputila je otvoreno pismo ministrici zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković u kojem je jasno poručeno da država, sve do nedavnog sastanka ove inicijative s predstavnicima Vlade, očito nije ni planirala micati opasni otpad iz Like: "Punu godinu i pol dana slušali smo o pripremi i izradi plana, a to što se adrese spalionica i odlagališta prikupljaju tek sada dokazuje da plana nikada nije ni bilo", stoji, između ostalog, u njihovu reagiranju koje ovdje prenosimo u cijelosti:

"Mi smo 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima zaprimanja takvog opasnog otpada jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu, i to je logičan put", rekla je ministrica.

„U međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i jutros su se slali novi upitnici s obzirom na posljednje objavljene nalaze Geotehničkog fakulteta. Mi smo danas poslali dodatno, prema popisu, na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada", rekla je Vučković.

Upite su počeli slati dan nakon sastanka inicijative s Vladom. Analize iz 2024., 2025. i 2026. jasno su dale do znanja o kakvom otpadu se radi, a Ministarstvo je nalaz Geotehničkog fakulteta imalo prije javnosti. Punu godinu i pol dana slušali smo o pripremi i izradi plana, a to što se adrese spalionica i odlagališta prikupljaju tek sada dokazuje da plana nikada nije ni bilo.

„Radimo sve što je moguće", rekla je Vučković.

Ne radite sve što je moguće, jer je sve ovo što poduzimate posljednjih nekoliko dana bilo moguće poduzeti zadnjih godinu i pol dana!!!

Zbog toga ne prihvaćamo ni izjave premijera Andrej Plenković koji tvrdi da nema mogućnosti za izravne pogodbe i da će sve ići redovnim postupkom javne nabave.

Redovan postupak mogao je započeti u ožujku 2025. godine, kada smo vam prvi put pisali (ukupno tri puta smo pisali) i ukazali na nužne korake i ozbiljnost situacije, a na koje odgovor nikada nije stigao, niti su pokrenuti bilo kakvi postupci. Javna nabava je pokrenuta (i propala) tek iduće godine u veljači, a analize su objavljene (nakon prosvjeda i pritisaka javnosti) u srpnju iduće godine.

Da se tada reagiralo, voda koja je nekoć bila najčišća u Europi danas ne bi bila nepovratno zagađena i Lika bi imala šansu. Tu ste nam šansu oduzeli!

U ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti:

Prvu snose oni koji su otpad dovezli i zakopali.

Drugu snose oni koji su to bili dužni nadzirati i spriječiti.

Treću snose svi oni koji su svojim nečinjenjem otrovima dali ono što im je jedino nedostajalo - vrijeme da prodru u našu vodu".

Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije, odgovorila im je na svom Facebook profilu, poručivši da su upravo članovi te inicijative odbili "prekrivanje područja zakopanog otpada s tehničkim sustavom sprječavanja procjeđivanja". Evo i njezine reakcije, u kojoj tvrdi da "godinu i pol dana nije propušteno":

"Netočno. Godinu i pol dana nije propušteno. Otpad se ne može sanirati bez kategorizacije i analiza. Do sredine desetog mjeseca nismo smjeli početi sanaciju i znate da smo tu obavijest dobili pisanim putem. Zašto se trudite da javnost okrivljuje nevine ljude?

Sanacija počinje analizama i istraživanjima tržišta. Lokacija je bila u istraznom procesu i analize smo dobivali tempom kojim smo mogli i smjeli te smo komplementarno radili dodatne.

Za vanjski otpad za koji smo najprije imali analize, objavili smo prve nabave tri mjeseca nakon prvih istraživanja tržišta i analiza. Uvjeravate javnost da nismo osigurali dovoljno novaca i da procijenjena vrijednost treba biti viša. Blago rečeno, ne pomazete pozitivnom ishodu postupaka nabave.

Za zakopani otpad su zadnji rezultati došli u srpnju. Nitko ne može uopće ozbiljno razmatrati zbrinjavanje bez toga.

Na sastanku ste rekli da je otpad dolazio od 2019. Kako to znate, ako u objavljenom priopćenju Uskoka piše da je dolazio najkasnije od početka 2022. do rujna 2024.?

To sto sam rekla da smo počeli slati direktne upite 28. srpnja ne znači da prije toga nije bilo uopće aktivnosti, već znači da smo osim redovnih aktivnosti istraživanja tržišta i objavljivanja postupaka nabave, pokrenuli i druge - direktno ispitivanje svih mogucih subjekata u inozemstvu. Jer nam ne dopuštate normalno odvijanje procesa nabave u zemlji.

Zašto dopuštate da javnost poistovjećuje Vaš prijedlog iz 2025. o pokrivanju otpada s našim prijedlogom iz 2026. kojem ste se vi žestoko suprotstavili? Naime, Vaš prijedlog se odnosio na vanjski otpad i poznato Vam je da nam je pisano odgovoreno od strane istražnih tijela da to ne možemo u trenutku u kojem je predloženo. Mi smo predložili, dok radimo vanjski otpad, prekrivanje područja zakopanog otpada s tehničkim sustavom sprječavanja procjeđivanja i vi ste to zaustavili.

Možete li javnosti izložiti kako ste zamislili da ovaj opasni otpad ide “u neku kazetu, ali ne na kršu?” Jer, to ste na izričiti upit odgovorili. Gdje bi to u Hrvatskoj trebalo odložiti?

I naposljetku, molba. Možete li nas pustiti provoditi sanaciju? Očistiti Gospic, lokaciju bivšeg PIK-a Velebit i druga ilegalna odlagališta koja smo mi pronašli putem satelitskih snimaka, pisanim putem prijavili inspekciji i čekamo nalaze? Provoditi monitoring i obnoviti prirodu? Svu onu prekrasnu prirodu koja je onečišćena aktivnostima u kojima nismo sudjelovali, u postrojenjima u kojima je radilo desetak ili vise ljudi, uz elaborate o gospodarenju otpadom koji su se radili kad je otpad već bio tamo, šume uz državnu cestu koje su se krčile prije pet, četiri i tri godine? Sve ono sto niste vidjeli, ali je trebao vidjeti netko tko nije živio tu, tko nije dao dozvolu i čak nije radio u sustavu zaštite okoliša.