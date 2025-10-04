Obavijesti

OGLASILA SE POLICIJA

Gospođa (70) iz Slavonije htjela trgovati kriptovalutama: Prevarena za skoro 30.000 €...

Piše HINA,
Gospođa (70) iz Slavonije htjela trgovati kriptovalutama: Prevarena za skoro 30.000 €...
Foto: Canva/ilustracija

Sumnja se da je nepoznati počinitelj 70-godišnjakinji obećao zaradu u trgovanju kriptovalutama te nagovorio žrtvu da mu, tijekom dva mjeseca, na razne račune, u više navrata, uplati gotovo 30 tisuća eura....

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 70-godišnjakinju s područja ove Županije, u lažnoj trgovini kriptovalutama, oštetio za gotovo 30 tisuća eura, izvijestila je u subotu policija.

Sumnja se da je nepoznati počinitelj 70-godišnjakinji obećao zaradu u trgovanju kriptovalutama te nagovorio žrtvu da mu, tijekom dva mjeseca, na razne račune, u više navrata, uplati gotovo 30 tisuća eura.

U policiji navode kako je je u tijeku potraga za nepoznatim počiniteljem.

