OGLASILA SE POLICIJA
Gospođa (70) iz Slavonije htjela trgovati kriptovalutama: Prevarena za skoro 30.000 €...
Čitanje članka: < 1 min
Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 70-godišnjakinju s područja ove Županije, u lažnoj trgovini kriptovalutama, oštetio za gotovo 30 tisuća eura, izvijestila je u subotu policija.
Sumnja se da je nepoznati počinitelj 70-godišnjakinji obećao zaradu u trgovanju kriptovalutama te nagovorio žrtvu da mu, tijekom dva mjeseca, na razne račune, u više navrata, uplati gotovo 30 tisuća eura.
U policiji navode kako je je u tijeku potraga za nepoznatim počiniteljem.
