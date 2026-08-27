Gospodarstvo nam usporava. HUP: Kućanstva u zemlji od 2015. nisu tako malo trošila

Godišnji rast BDP-a u drugom tromjesečju 2026. usporio je na 1,7 %, nakon 2,2 % u prvom tromjesečju, a struktura rasta pokazuje slabljenje osobne potrošnje i investicija uz snažniji oslonac na javni sektor, građevinarstvo i nekolicinu izvoznih djelatnosti, upozorila je Hrvatska udruga poslodavaca.

- Osobna potrošnja porasla je samo 0,5 % godišnje, nakon 2,6 % u prvom kvartalu. Takvo usporavanje događa se unatoč realnom rastu plaća i visokoj zaposlenosti. Izuzmemo li pandemijsko razdoblje, riječ je o najnižoj stopi rasta potrošnje kućanstava još od trećeg kvartala 2015., kada je iznosio 0,4%, poručio je HUP i naglasio kako je jedan od glavnih oslonaca rasta posljednjih godina time gotovo nestao.

To dodatno, ističu, naglašava problem odnosa plaća i produktivnosti.

- Od 2019. realna produktivnost povećana je oko 13 %, dok su realna primanja zaposlenih porasla oko 29 %. Taj se jaz više ne može trajno financirati bez posljedica za marže, ulaganja i konkurentnost. Udio naknada zaposlenima dosegnuo je 49,6 % BDP-a, dok je udio bruto dobiti smanjen na 33,5 % BDP-a. Rast primanja zato mora imati snažnije uporište u novoj dodanoj vrijednosti, zaključak je HUP-a.

Bruto investicije u fiksni kapital porasle su 1,7 %, nakon 2,5 % u prvom kvartalu i 7,0 % krajem prošle godine, što, dodaju, potvrđuje brzo slabljenje investicijskog ciklusa.

'Uvođenje poreza na tzv. prekomjernu profitnu maržu loše za ulaganja'

- Građevinarstvo je istodobno povećalo realnu dodanu vrijednost 3,1%, vrlo slično rastu od 2,8 % početkom godine. Investicije se tako sve više oslanjaju na građevinsku aktivnost, dok ostali oblici ulaganja gube zamah. Bez građevinarstva ukupna investicijska aktivnost bila bi najvjerojatnije u minusu. To zabrinjava jer hrvatski BDV (bruto dodana vrijednost) po zaposlenom iznosi tek oko 53 % prosjeka EU, pa su ulaganja u opremu, tehnologiju i automatizaciju ključna za veći potencijalni rast - navode.

Državna potrošnja, dodaju, ubrzala je s 0,7 % u prvom na 2,0 % u drugom kvartalu, dok je realna dodana vrijednost javne uprave i obrane, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi povećana 2,9 %. Bez doprinosa državne potrošnje te građevinskih aktivnosti, ukupni rast BDP-a bio bi oko 1 %, odnosno ispod 1%. Masa plaća u javnom sektoru kreće se oko 14 % BDP-a, a fiskalni deficit se približava maastrichtskom kriteriju od 3 % BDP-a. Prostor za daljnje povećavanje trajnih tekućih rashoda zato je vrlo ograničen.

Prerađivačka industrija u drugom kvartalu, kažu, stagnira, nakon rasta od 1,1 % početkom godine, dok je dodana vrijednost ukupne industrije smanjena za 0,5%. Lipanjsko poboljšanje proizvodnje stoga nije bilo dovoljno za oporavak kvartalne aktivnosti.

Pozitivan pomak vidljiv je, kažu u HUP-u, kod izvoza roba i usluga, koji je realno porastao 3,0 %, nakon pada od 1,6 % u prvom kvartalu. Izvoz roba porastao je 5,2 %, ali je rast snažno koncentriran u energetskom i kemijskom sektoru, uključujući naftne derivate, zatim u elektroindustriji te dijelu prehrambene industrije. Izvozni oporavak zato se još nije prenio na veći dio prerađivačkog sektora. Uvoz roba i usluga pritom je porastao 3,4 %.

- U takvom trenutku uvođenje poreza na tzv. prekomjernu profitnu maržu izravno potkopava kapacitet poduzeća za ulaganja. Dodatno oporezivanje dobiti smanjuje prostor za reinvestiranje i povećava nepredvidivost poslovnog okruženja. Pogrešno je jednako tretirati poduzeća koja su dobit povećala ulaganjima u tehnologiju, automatizaciju i nova tržišta te ona koja su profitirala zbog izvanrednih tržišnih okolnosti - zaključak je HUP-a.

- Rast BDP-a od 1,7 % potvrđuje izraženije usporavanje hrvatskog gospodarstva u prvoj polovini godine i povećava zahtjeve za snažnijim rezultatom u nastavku godine kako bi se ostvarila HUP-ova prethodna procjena rasta od oko 2,5 % u 2026. Održiviji rast mora dolaziti iz privatnih investicija, šire baze izvoznika i produktivnosti, jer bez snažnijeg rasta dodane vrijednosti neće biti moguće istodobno održavati rast plaća, ulaganja i konkurentnost - poručuju.