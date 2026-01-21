VIDEO Gospodine predsjedniče, od*ebite! Danski eurozastupnik ponovio je poruku Trumpu

Obavijesti

EU SVE OŠTRIJA

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Profimedia

Trump putuje u Davos nakon press konferencije na kojoj je novinarima rekao da će uskoro vidjeti koliko je daleko spreman ići oko Grenlanda kojeg što prije želi kao dio SAD-a zbog rivalstva s Kinom i Rusijom

Nakon godinu dana zastupnik u Europskom parlamentu Anders Vistisen, ponovio je poruku koju je poslao Trumpu oko cirkusa s Grenlandom. Američkom predsjedniku je rekao da 'odjebe' od Grenlanda tijekom rasprave u u Europskom parlamentu.

 - Poštovani predsjedniče Trump, slušajte vrlo pažljivo. Grenland je dio danskog kraljevstva 800 godina. To je integrirana zemlja. Nije na prodaju. Dopustite mi da ovo kažem riječima koje biste možda razumjeli: Gospodine Predsjedniče, odjebite - rekao je Vistisen i zgrozio prisutne. 

Odmah je reagirao potpredsjednik parlamenta Nicolae Stefanuta, poručivši mu da je neprihvatljivo koristiti uvredljiv jezik.

 - Jedini jezik koji Trump razumije je izravan jezik, a jedini odgovor koji Trump razumije je snažan odgovor iz EU-a - odgovorio je Vistisen.

Zanimljivo, istu poruku oko iste tematike poslao je Trumpu 24. siječnja 2025. Tada je arktički otok također bio u fokusu javnosti kada je Trump predložio kupnju Grenlanda.

Američki predsjednik nije previše zabrinut upozorenjima da bi uzimanje Grenlanda moglo uništiti NATO savez.

 - Nitko nikada nije napravio za NATO kao ja. Pitanje je bi li nam saveznici uskočili u pomoć ako bi nam trebala - rekao je Trump.

