Obavijesti

News

Komentari 2
AFERA COVID TESTOVI

Gotova je istraga protiv 'Korona Kida' Filipa Mihalića i njegova oca, evo što ih dalje očekuje

Piše Helena Tkalčević, Hajrudin Merdanović,
Čitanje članka: 1 min
Gotova je istraga protiv 'Korona Kida' Filipa Mihalića i njegova oca, evo što ih dalje očekuje
Foto: PIXSELL/BOOKING

Filipa i oca mu Anđelka Mihalića varadžinsko tužiteljstvo sumnjiči da su u Turskoj proizveli čak 1,326.000 krivotvorenih antigenskih testova za Covid 19. Filipa sumnjiče i za pranje novca

Istraga u tom predmetu je gotova te će se u zakonskom roku, mjesec dana nakon njezina završetka, donijeti državnoodvjetnička odluka, odgovorili su iz Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu na naš upit o tome kako napreduje istraga protiv Filipa Mihalića, poznatijega kao Korona Kid, i njegova oca Anđelka u aferi krivotvorenih korona testova. To znači da tužiteljstvo u tom roku mora odbaciti kaznenu prijavu ili podignuti optužnicu, a s obzirom na dokaze koje su prikupili tijekom istrage očekuje se da će podignuti optužnicu. Tu bi optužnicu, naravno, morao potvrditi nadležni sud.

Početkom kolovoza doznali smo da je tužiteljstvo zatražilo produljenje istrage jer su čekali rezultate određenih vještačenja.

OTKRIĆE 24SATA Lažni Covid testovi: Još ništa od optužnice protiv Korona Kida
Lažni Covid testovi: Još ništa od optužnice protiv Korona Kida

Podsjetimo, upravo su novinari 24sata otkrili ovu veliku aferu, i to nakon više desetaka razgovora sa suradnicima Filipa Mihalića, članovima njegove obitelji, prijateljima i policijskim istražiteljima. Mihaliće sumnjiče da su od kolovoza 2022. do svibnja 2023. organizirali prodaju brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti Covid-19 koje su krivotvorili u tvornici u Turskoj. Sumnja se da su proizveli čak 1,326.000 krivotvorenih testova te ih prodavali u Hrvatskoj i u EU. Filipa sumnjiče i da je 507.000 eura koje je tako zaradio pokušao oprati oročivši ih u banci.

TUŽITELJSTVO O KORONA KIDU Mihalić i njegov otac u Turskoj su proizveli 1,3 milijuna lažnih testova, novac je oročio u banci
Mihalić i njegov otac u Turskoj su proizveli 1,3 milijuna lažnih testova, novac je oročio u banci

Mihalićima je, nakon uhićenja krajem siječnja, inicijalno istražni zatvor bio određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke, a Filipu i zbog opasnosti od bijega jer se u vrijeme izvida nalazio izvan Hrvatske. On je, kako smo neslužbeno doznali, tvrdio da je otišao u inozemstvo zbog medijskog pritiska i kako nije znao da policija provodi kriminalističko istraživanje. U varaždinskom zatvoru proveli su oko mjesec dana, a nakon što su ispitali sve predložene svjedoke, pustili su ih na slobodu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija
ULOVILI MLADE HULIGANE

VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'
ŠTO JE OVO?!

NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'

Prema Zakonu o sigurnosti prometa pretjecanje ili vožnja trakom koja je namijenjena isključivo za zaustavljanje u nuždi kažnjava se novčanom kaznom od 260 eura i jednim negativnim prekršajnim bodom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025