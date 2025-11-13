Gotova je istraga protiv 'Korona Kida' Filipa Mihalića i njegova oca, evo što ih dalje očekuje

Istraga u tom predmetu je gotova te će se u zakonskom roku, mjesec dana nakon njezina završetka, donijeti državnoodvjetnička odluka, odgovorili su iz Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu na naš upit o tome kako napreduje istraga protiv Filipa Mihalića, poznatijega kao Korona Kid, i njegova oca Anđelka u aferi krivotvorenih korona testova. To znači da tužiteljstvo u tom roku mora odbaciti kaznenu prijavu ili podignuti optužnicu, a s obzirom na dokaze koje su prikupili tijekom istrage očekuje se da će podignuti optužnicu. Tu bi optužnicu, naravno, morao potvrditi nadležni sud.

Početkom kolovoza doznali smo da je tužiteljstvo zatražilo produljenje istrage jer su čekali rezultate određenih vještačenja.

Podsjetimo, upravo su novinari 24sata otkrili ovu veliku aferu, i to nakon više desetaka razgovora sa suradnicima Filipa Mihalića, članovima njegove obitelji, prijateljima i policijskim istražiteljima. Mihaliće sumnjiče da su od kolovoza 2022. do svibnja 2023. organizirali prodaju brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti Covid-19 koje su krivotvorili u tvornici u Turskoj. Sumnja se da su proizveli čak 1,326.000 krivotvorenih testova te ih prodavali u Hrvatskoj i u EU. Filipa sumnjiče i da je 507.000 eura koje je tako zaradio pokušao oprati oročivši ih u banci.

Mihalićima je, nakon uhićenja krajem siječnja, inicijalno istražni zatvor bio određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke, a Filipu i zbog opasnosti od bijega jer se u vrijeme izvida nalazio izvan Hrvatske. On je, kako smo neslužbeno doznali, tvrdio da je otišao u inozemstvo zbog medijskog pritiska i kako nije znao da policija provodi kriminalističko istraživanje. U varaždinskom zatvoru proveli su oko mjesec dana, a nakon što su ispitali sve predložene svjedoke, pustili su ih na slobodu.