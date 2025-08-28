Obavijesti

News

Komentari 0
RADOVI OD 4 MIL. EURA

Gotovi radovi na Mihaljevcu, promet tramvaja od 8. rujna

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Gotovi radovi na Mihaljevcu, promet tramvaja od 8. rujna
Zagreb: Završna konferencija za medije projekta rekonstrukcije okretišta Mihaljevac | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Voditelj projekta Marko Cicvarić rekao je da su zbog linija 8 i 14 koje se nisu mogle mimoilaziti radili dodatni kolosjek, a napravili su i novo autobusno okretište koje je duplo veće od starog, ovalnog je oblika s jednim izlaznim i tri ulazna perona, a u sredini je zeleni pojas.

Dovršena je obnova zagrebačkog okretišta Mihaljevac koje je zahvaljujući projektu rekonstrukcije dobilo moderan terminal prilagođen sigurnosnim i ekološkim zahtjevima, te osobama s invaliditetom, a tramvajski promet ponovno kreće 8. rujna.

Okretište Mihaljevac izgrađeno 1948. i do ove rekonstrukcije "nije doživjelo neka značajnija ulaganja", a ima ključnu ulogu u povezivanju podsljemenske zone s gradom, rekla je na predstavljanju završetka projekta zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obnovu Irena Matković.

Prije rekonstrukcije okretište je bilo tehnički zastarjelo, s ograničenim protočnošću tramvaja i autobusa te s infrastrukturom potpuno neprilagođenom osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. "Okretište Mihaljevac sada je potpuno obnovljeno i prilagođeno suvremenim prometnim, sigurnosnim i ekološkim zahtjevima", istaknula je Matković.

Riječ je, kaže, o jednom od strateških gradskih projekata održive urbane mobilnosti sufinanciran sredstvima EU.

Zagreb: Završna konferencija za medije projekta rekonstrukcije okretišta Mihaljevac
Zagreb: Završna konferencija za medije projekta rekonstrukcije okretišta Mihaljevac | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Vrijednost projekta je 4,133 milijuna eura od čega je Gradu dodijeljeno 3,513 milijuna eura, a preostali dio financiran je iz gradskog proračuna.

Član Uprave ZET-a Luka Matošić rekao je da osim što je okretište prilagođeno osobama s invaliditetom, svaki tramvaj i autobus ima rampu kako bi putnici što jednostavnije ulazili u vozila.

Napravljen je i novi sustav displaya, te će se slabovidnim osobama omogućiti da čuju koji autobus i tramvaj dolazi.   

Voditelj projekta Marko Cicvarić rekao je da su zbog linija 8 i 14 koje se nisu mogle mimoilaziti radili dodatni kolosjek, a napravili su i novo autobusno okretište koje je duplo veće od starog, ovalnog je oblika s jednim izlaznim i tri ulazna perona, a u sredini je zeleni pojas.

Izvedeni su i radovi na prometnici s oborinskom odvodnjom, rasvjetom i krajobraznim uređenjem, te su postavljene rampe za osobe s invaliditetom, te taktilne površine.

Napravljeno je novo stajalište za tramvaj broj 15 koji vozi prema Sljemenu, a rekonstruirano je i parkiralište.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!
U ZATVORU SU

FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!

Vojni pilot Hrvatske vojske završio je u istražnom zatvoru zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu. Sumnjiče ih za špijunažu. Navodno je pilot podakte koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je proslijeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.
'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca
UŽASNA PROMETNA

'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca

Kako doznaju 24sata, mladići su bili na motociklu KTM. Sletjeli su s ceste, udarili u stablo, motocikl se zapalio... Ostali su mrtvi na mjestu.
Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'
ODAVAO JE TAJNE SRBIJI

Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'

Mandić vjeruje kako hrvatska nacionalna sigurnost nije ugrožena nije ugrožena nakon špijunske afere

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025