Gotovi radovi na Mihaljevcu, promet tramvaja od 8. rujna

Dovršena je obnova zagrebačkog okretišta Mihaljevac koje je zahvaljujući projektu rekonstrukcije dobilo moderan terminal prilagođen sigurnosnim i ekološkim zahtjevima, te osobama s invaliditetom, a tramvajski promet ponovno kreće 8. rujna.

Okretište Mihaljevac izgrađeno 1948. i do ove rekonstrukcije "nije doživjelo neka značajnija ulaganja", a ima ključnu ulogu u povezivanju podsljemenske zone s gradom, rekla je na predstavljanju završetka projekta zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obnovu Irena Matković.

Prije rekonstrukcije okretište je bilo tehnički zastarjelo, s ograničenim protočnošću tramvaja i autobusa te s infrastrukturom potpuno neprilagođenom osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. "Okretište Mihaljevac sada je potpuno obnovljeno i prilagođeno suvremenim prometnim, sigurnosnim i ekološkim zahtjevima", istaknula je Matković.

Riječ je, kaže, o jednom od strateških gradskih projekata održive urbane mobilnosti sufinanciran sredstvima EU.

Zagreb: Završna konferencija za medije projekta rekonstrukcije okretišta Mihaljevac | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Vrijednost projekta je 4,133 milijuna eura od čega je Gradu dodijeljeno 3,513 milijuna eura, a preostali dio financiran je iz gradskog proračuna.

Član Uprave ZET-a Luka Matošić rekao je da osim što je okretište prilagođeno osobama s invaliditetom, svaki tramvaj i autobus ima rampu kako bi putnici što jednostavnije ulazili u vozila.

Napravljen je i novi sustav displaya, te će se slabovidnim osobama omogućiti da čuju koji autobus i tramvaj dolazi.

Voditelj projekta Marko Cicvarić rekao je da su zbog linija 8 i 14 koje se nisu mogle mimoilaziti radili dodatni kolosjek, a napravili su i novo autobusno okretište koje je duplo veće od starog, ovalnog je oblika s jednim izlaznim i tri ulazna perona, a u sredini je zeleni pojas.

Izvedeni su i radovi na prometnici s oborinskom odvodnjom, rasvjetom i krajobraznim uređenjem, te su postavljene rampe za osobe s invaliditetom, te taktilne površine.

Napravljeno je novo stajalište za tramvaj broj 15 koji vozi prema Sljemenu, a rekonstruirano je i parkiralište.