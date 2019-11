Gotovina ga zagrlio: Zanemario protokol da pozdravi generale

Dragi naši generali, Hrvatska kontrola zračne plovidbe vas s ponosom pozdravlja i želi vam dobrodošlicu u hrvatski zračni prostor za koji ste se borili i žrtvovali. Od srca vam hvala na tome. Dobrodošli!

Izgovorila je 16. studenog 2012. te sad legendarne rečenice kontrolorka leta Tamara Majić. Bile su upućene hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, koji su toga dana oslobođeni svih optužbi za ratne zločine na Međunarodnom sudu u Haagu. Oslobađajuća presuda izazvala je neviđeni val veselja kod ljudi koji su se samoinicijativno počeli okupljati u zračnoj luci Pleso i na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Val emocija uhvatio je i tadašnjega generalnog direktora Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP-a), a sadašnjeg izvršnog direktora sektora korporativnih komunikacija Ninu Karamatića, koji je sve pratio na televiziji. On je autor pozdrava generalima.

- Priča je ispala savršena, no zapravo je sve bila puka slučajnost. Ne skrivam da su mi tad potekle suze i osjetio sam u srcu da im trebamo zahvaliti. Pala mi je na pamet ideja da ih pozdravimo čim oni uđu u naš zračni prostor i odlučio sam na komadu papira napisati poruku koju bismo im pročitali - prisjetio se Karamatić nakon sedam godina trenutka koji je ušao u povijest. Ispisao je nekoliko rečenica i pozvao kolegicu Renatu Bišćan da mu pomogne to doraditi. Osobno ju je odnio nadzorniku smjene i rekao da želi da tako pozdrave.

- On je to dao kontrolorki leta. Ona je zamolila pilote, bez uznemiravanja ostalih, da pozovu Gotovinu ili Markača u kokpit kako bi čuli poruku. Čim je pilot rekao da je s njima Gotovina, počela je čitati - prisjetio se Karamatić. General je bio presretan te je odgovorio:

- Pozdrav vama, i mi smo sretni što dolazimo kući, napokon!

Na to je kontrolorka spontano rekla: “Hvala lijepa dečki”.

- Tom porukom smo željeli dati važnost ljudima i uljepšati im ulazak u zračni prostor. Oni su godinama patili u pritvoru. No nikad nije planirano da ta poruka dospije u javnost. Netko od radioamatera, koji je slušao tu komunikaciju i čuo najavu, uspio je sve snimiti i objaviti na internetu. To se proširilo poput požara - priznao je Karamatić. Koliko je to izazvalo emocija kod ljudi svjedoči i da su to preuzeli svi mediji u zemlji, a “Dnevnici” tim rečenicama započinjali svoje emitiranje.

- Nažalost, zbog toga sam kasnije imao problema. Optuživali su me da sam prekršio državni protokol, da je to trebalo biti najavljeno. Tad nisam imao nikakvu komunikaciju s državnim tijelima niti smo dobili ikakve najave. Ti trenuci su jednostavno bili toliko emotivni - rekao je Karamatić. Napali su ga da je time želio reklamirati tvrtku i sebe, na što je odgovorio da je to van pameti jer je HKZP u potpunosti u vlasništvu države.

- Kad je Gotovina došao do mene, rukovali smo se, onako, protokolarno. Predstavio sam se kao autor poruke, a on me zagrlio. Priznao mi je da su ga obuzele emocije. Pogodila ga je ta poruka baš u srce - prepričao je Karamatić.

Poruku su mu uokvirili

Nekoliko mjeseci nakon dočeka generala, Hrvatska služba kontrole leta uokvirila je povijesnu poruku i preko kolege iz Pakoštana, koji osobno zna generala Gotovinu, poslali su mu je na poklon. Kako su im prenijeli, general to čuva na posebnome mjestu u svojem domu. Poruka i gesta dirnuli su ga u ravno u srce.