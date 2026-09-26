Gotovo 20.000 ljudi u Hrvatskoj lani umrlo od bolesti srca i krvnih žila

U Hrvatskoj je u prošloj godini od kardiovaskularnih bolesti (KVB) umrlo gotovo 20.000 osoba, što čini gotovo 40 posto svih umrlih, najnoviji su statistički podaci za 2025. koje su u subotu objavili organizatori javnozdravstvene akcije u povodu Svjetskog dana srca.

Od KVB u 2025. godini umrle su 19.852 osobe, te su bolesti bile uzrok smrti 44 posto umrlih žena (11.020) te 35,4 posto umrlih muškaraca (8.832). Među vodećim dijagnostičkim podskupinama izdvajaju se hipertenzivne bolesti, odgovorne za 10,8 posto ukupne smrtnosti (5.405 osoba) te ishemijska bolest srca s udjelom od 10,5 posto (5.227 osoba).

- Iako Hrvatska posljednjih gotovo dvadeset godina bilježi trend smanjenja smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, ovi podaci potvrđuju da one i dalje predstavljaju jedan od naših najvećih javnozdravstvenih izazova te dodatno naglašavaju važnost prevencije, pravodobnog prepoznavanja čimbenika rizika i redovitih zdravstvenih kontrola - naglasio je akademik Davor Miličić, upravitelj Zaklade Hrvatska kuća srca i predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva.

Zbog svih navedenih podataka organizatori kontinuirano naglašavaju važnost preventivnog ponašanja i edukacije građana.

- Preventivnim akcijama želimo potaknuti građane da učine prvi korak jer i male, svakodnevne promjene mogu puno značiti za zdravlje srca. Zdrava prehrana, fizička aktivnost i redovita kontrola put su ka uspjehu - istaknula je Ivana Portolan Pajić, ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu, Ministarstvo zdravstva.

Upravo je važnost kretanja simbolično predstavljena i današnjim flash mobom "Tango - ples srca" na Trgu bana Jelačića na kojem su građani imali priliku besplatno izmjeriti krvni tlak te razinu glukoze i kolesterola u krvi, izračunati indeks tjelesne mase (BMI) i procijeniti vlastiti kardiovaskularni rizik.

Organizatori javnozdravstvene akcije - Ministarstvo zdravstva, Zaklada Hrvatska kuća srca, Hrvatsko kardiološko društvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), u suradnji s KBC-om Zagreb, Hrvatskom udrugom kardioloških medicinskih sestara (HUKMS), Školom za medicinske sestre Mlinarska, studentskom udrugom StEPP i Microlife Hrvatska, omogućili su građanima i savjete o pravilnoj prehrani.