Gotovo 200 tisuća građana u blokadi, dug 4,2 milijarde eura

Na kraju siječnja ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 197,4 tisuće građana s ukupnom glavnicom duga od tri milijarde eura, kao i gotovo 13 tisuća poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 417,2 milijuna eura, objavila je u petak Financijska agencija (Fina).

Na kraju siječnja evidentirano je 197.379 "blokiranih" građana, što je za 0,3 posto više nego u prethodnom mjesecu i jedan posto manje nego prije godinu dana.

Glavnica njihova duga na kraju siječnja iznosila je tri milijarde eura, što je za 0,5 posto više u odnosu na prosinac 2025. i 2,1 posto više u odnosu na siječanj 2025. godine.

Kada se glavnici od tri milijarde eura pridoda dug po osnovi kamata od 1,2 milijarde eura, ukupan dug građana s blokiranim računima krajem siječnja iznosio je 4,2 milijarde eura.

Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 640 milijuna eura (bez kamata), a prema svim financijskim institucijama dug je iznosio 720 milijuna eura, navode iz Fine.

Dug poslovnih subjekata na mjesečnoj razini

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, krajem siječnja u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 12.995 poslovnih subjekata što je za 458 poslovnih subjekata ili 3,7 posto više u odnosu na prosinac 2025. i 376 poslovnih subjekata ili tri posto više u odnosu na siječanj lani.

Ukupna glavnica njihova duga iznosila je 417,2 milijuna eura, što je za 249,8 milijuna eura ili 37,5 posto manje nego u prosincu 2025. godine i 247 milijuna eura ili 37,2 posto manje nego u siječnju lani. Dug po kamatama je iznosio 105 milijuna eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju siječnja dosegnuo 522,2 milijuna eura.

Od 12.995 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 5.609 je pravnih osoba (43,2 posto), na koje se odnosi 288,6 milijuna eura ili 69,2 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.386 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 128,6 milijuna eura.

U odnosu na stanje u prosincu 2025. godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje veći je za 4,3 posto, ali je iznos neizvršenih osnova manji za 46,6 posto. Ukupan broj fizičkih osoba veći je za 3,1 posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova veći za 1,2 posto, pokazuju podaci Fine.