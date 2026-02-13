Obavijesti

News

Komentari 0
U STEČAJNOM POSTUPKU

Financijski krah! Stranci građanskog otpora prijeti stečaj zbog duga od 1852 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Financijski krah! Stranci građanskog otpora prijeti stečaj zbog duga od 1852 eura
Zagreb: Hrvatska stranka građanskog otpora DIP-u predala kandidaturu za izbore | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Trgovački sud u Zagrebu u skraćenom stečajnom postupku pozvao je vjerovnike Hrvatske stranke građanskog otpora (HSGO) da do kraja ožujka predlože otvaranje stečaja te stranke s utvrđenim dugom od 1852 eura

Admiral

Sudskim oglasom pozvani su i zastupnici HSGO-a da u roku od petnaest dana sudu predaju popis imovina i obaveza stranke, a ne odazovu li se vjerovnici i zastupnici u zakonski predviđenim rokovima, sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o istovremenom otvaranju i zaključenju stečaja.

Stečaj HSGO-a zbog duga od 12.950 kuna predložila je Financijska agencija i u veljači 2021., no Trgovački sud u Zadru u kolovozu te godine odbacio je taj zahtjev jer je u međuvremenu to dugovanje bilo podmireno.

Hrvatska stranka građanskog otpora upisana je u Registar političkih stranaka u veljači 2018., sa sjedištem u zagrebačkoj četvrti Sveta Klara, a predsjednik i zastupnik stranke je Josip Babok. 

FOTOGALERIJA Ovo je stečajna upraviteljica iz Zagreba, 'zapalila' je internet
Ovo je stečajna upraviteljica iz Zagreba, 'zapalila' je internet

HSGO je izvanparlamentarna stranka najpoznatija po sudjelovanju na parlamentarnim izborima 2020., kada je prva predala stranačku kandidaturu. "Ovom robovlasničkom sustavu mi smo otpor, pružamo otpor na svim mogućim razinama gdje možemo doći do izražaja“, kazao je tada Babok.

Podulji je popis pojava i fenomena kojima “otpor pruža” ta stranka pred stečajem, a na stranačkoj facebook stranici navodi se otpor gospodarskom propadanju, siromaštvu, modernom robovanju, iseljavanju, rasprodaji državne imovine, svim vladama koje vode politiku protiv vlastitog naroda, nepotizmu, nestručnosti, i neznanju.

Stranka se, između ostaloga, zauzima za uspostavu i tzv. "nacionalnog prava", rigorozniju kontrolu protoka novca, ali i za modernizaciju sela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore
ŠERIJAT, TERORIZAM, UROTE...

Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore

Marko Francišković bio je glavni govornik na prosvjedima 2021. na Trgu u Zagrebu. Zagovara šerijatski zakon i smrtnu kaznu, smatra da nema korone, a zbog prijetnji Ostojiću završio je na psihijatriji
VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice

Policija provodi očevid kako bi utvrdili točne okolnosti događaja...
Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'
IMAMO DETALJE

Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'

Grgić je dao upute da se u potvrdi navede kako je već odrađen i naplaćen posao vrijednosti veće od 25.000 eura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026