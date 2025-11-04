Obavijesti

DEUTSCHE BAHN

Gotovo polovina vlakova u Njemačkoj kasnila u listopadu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Gotovo polovina vlakova u Njemačkoj koji prometuju na dugim relacijama kasnila je u listopadu, potvrdio je operater u ponedjeljak

Samo 51,5 posto vlakova koji prometuju na dugim relacijama stizalo je na vrijeme u netom završenom mjesecu, izvijestio je njemački list Süddeutsche Zeitung, a državna željeznička tvrtka Deutsche Bahn kasnije je agenciji Dpa potvrdila tu informaciju. Deutsche Bahn već je godinama predmet žestokih kritika zbog sve većih kašnjenja, a najnoviji podaci podaci pokazuju blago pogoršanje u odnosu na iznimno loše brojke u studenom 2023. kada je samo otprilike 52 posto vlakova na dugim relacijama stizalo na vrijeme.

Popravci zbog trošne infrastrukture smatraju se glavnim razlogom učestalih kašnjenja u listopadu, uz tehničke nedostatke na nadzemnim vodovima i poremećaje povezane s vremenskim uvjetima.

Deutsche Bahn bilježi samo kašnjenja od najmanje šest minuta i ne uključuje u brojke otkazane vožnje.

VELIKA POMOĆ Deutsche Bahn će dati Ukrajini 63 generatora za željeznice
Deutsche Bahn će dati Ukrajini 63 generatora za željeznice

Godine nedovoljnih ulaganja prisilile su tvrtku na remont opsežne njemačke željezničke mreže, primjećuje agencija Dpa.

Prema novoj strategiji koju je u rujnu predstavio ministar prometa Patrick Schnieder 70 posto vlakova na dugim relacijama trebalo bi prometovati po voznom redom do kraja 2029., a dugoročni je cilj udio od 90 posto.

U prvoj polovini ove godine više od trećine vlakova na dugim relacijama bilježilo je kašnjenje od najmanje šest minuta, pokazuju podaci.

