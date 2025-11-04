Gotovo polovina vlakova u Njemačkoj koji prometuju na dugim relacijama kasnila je u listopadu, potvrdio je operater u ponedjeljak
Gotovo polovina vlakova u Njemačkoj kasnila u listopadu
Samo 51,5 posto vlakova koji prometuju na dugim relacijama stizalo je na vrijeme u netom završenom mjesecu, izvijestio je njemački list Süddeutsche Zeitung, a državna željeznička tvrtka Deutsche Bahn kasnije je agenciji Dpa potvrdila tu informaciju. Deutsche Bahn već je godinama predmet žestokih kritika zbog sve većih kašnjenja, a najnoviji podaci podaci pokazuju blago pogoršanje u odnosu na iznimno loše brojke u studenom 2023. kada je samo otprilike 52 posto vlakova na dugim relacijama stizalo na vrijeme.
Popravci zbog trošne infrastrukture smatraju se glavnim razlogom učestalih kašnjenja u listopadu, uz tehničke nedostatke na nadzemnim vodovima i poremećaje povezane s vremenskim uvjetima.
Deutsche Bahn bilježi samo kašnjenja od najmanje šest minuta i ne uključuje u brojke otkazane vožnje.
Godine nedovoljnih ulaganja prisilile su tvrtku na remont opsežne njemačke željezničke mreže, primjećuje agencija Dpa.
Prema novoj strategiji koju je u rujnu predstavio ministar prometa Patrick Schnieder 70 posto vlakova na dugim relacijama trebalo bi prometovati po voznom redom do kraja 2029., a dugoročni je cilj udio od 90 posto.
U prvoj polovini ove godine više od trećine vlakova na dugim relacijama bilježilo je kašnjenje od najmanje šest minuta, pokazuju podaci.
