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NJEMAČKI ZAVOD UTVRDIO

Trećina Hrvata ne može si priuštiti tjedan dana odmora

Piše HINA,
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Trećina Hrvata ne može si priuštiti tjedan dana odmora
Dvije djevojke fotografirale se na rivi u Komiži | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Italija predvodi skupinu s nešto više od trećine građana kojima financijska situacija lani nije dopuštala jedno tjedan odmor...

Oko 17,3 milijuna građana Njemačke ne može si priuštiti jednotjedni godišnji odmor, pokazali su podaci zavoda za statistiku, naznačivši da 21 posto stanovništva nema dovoljno novca za ljetovanje.

Kućni budžet postavlja ograničenja u prvom redu samohranim roditeljima, pa tako njih 39 posto nije lani mogao financirati jednotjedno putovanje na odmor, utvrdio je Destatis.

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Situacija u Njemačkoj ipak je nešto bolja nego na razini Europske unije i prosječnih 28 posto stanovnika koji si u 2025. nisu mogli priuštiti tjedan dana odmora, prema podacima europskog statističkog ureda s početka lipnja. 

Rumunjska je prednjačila sa čak 61 posto građana koji si nisu mogli priuštiti odmor. Slijede Grčka sa 46,6 posto, Mađarska i Bugarska s 39,1 posto.

Italija predvodi skupinu s nešto više od trećine građana kojima financijska situacija lani nije dopuštala jedno tjedan odmor. Hrvatska je uz bok Španjolskoj s 32,6 posto, a blizu je i Portugal s 33,1 posto, prema podacima Eurostata, ažuriranim početkom lipnja. Svaki treći stanovnik Hrvatske financijski ne može podnijeti trošak godišnjeg odmora.

Udio je pak bio najmanji u Luksemburgu, Švedskoj i Nizozemskoj, gdje lani tek 11, odnosno 12 i 13 posto građana nije lani moglo financirati jednotjedni odmor, pokazuju podaci Eurostata.

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