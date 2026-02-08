Obavijesti

Govorili su da ce biti novi Toše Proeski, sad je otet u Beogradu

Govorili su da ce biti novi Toše Proeski, sad je otet u Beogradu
Kod Rume su policajci pokušali napraviti blokadu kada je otmičar izgubio kontrolu nad vozilom i silovito udario u zaštitnu ogradu

Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski otet je noćas u Beogradu, piše Blic. Navodi se da se za otmičarima traga, a da su pjevača vezali, vozili u njegovu autu i tražili 20.000 eura.

Kajmakoskog su navodno vozili od Beton hale do Rume, gdje su, kada su ih policajci pokušali zaustaviti, udarili u rub kolnika, izašli iz automobila i pobjegli. Sumnja se da su otmičari strani državljani. Regionalnoj publici pjevač je poznat kao pobjednik prve sezone "X Factor Adria", kasnije je Makedoniju predstavljao i na Eurosongu, a surađivao je i sa Željkom Joksimovićem.

Drama je započela noćas oko 00.50 ispred noćnog kluba "Lafayette" u Beton hali, gdje je Kajmakoski imao nastup. Nakon nastupa se uputio prema svom vozilu marke "Volvo XC 60" bijele boje, koje je bilo parkirano kod okretišta tramvaja u Karađorđevoj ulici br. 2-4, piše Telegraf.rs.

Priča se nastavlja da mu je u trenutku kada je ušao u vozilo i sjeo na mjesto vozača, prišlo nepoznato muško lice. Prijetio mu je i upotrijebio fizičku silu kako bi ga natjerao da ispruži ruke, a potom ih je vezao selotejpom. Prvi je otmičar potom preuzeo volan, dok je drugi s pjevačem sjedio na zadnjem sjedištu. U tijeku otmice su naletjeli na redovnu noćnu patrolu, a kada su ih policajci pokušali zaustaviti, auto je na trenutak usporio pa su naglo stisnuli gas, što je vidljivo i na snimci podijeljenoj na društvenim mrežama.

Vozač se za to vrijeme u autu Kajmakoskom obraćao na lošem engleskom jeziku, dok je instrukcije svom suučesniku prevodio na turski. Navodno su cijelo vrijeme držali i pištolj uperen u njegovu glavu tražeći spomenutu svotu novca u zamjenu za njegov život. Telegraf.rs piše i da su mu prijetili suprugom i njegovo dvoje male djece ukoliko novac ne bude spreman.

U velikoj je potjeri tada bilo uključeno nekoliko policijskih vozila kao i službenici SPI Ruma. Kod Rume su policajci pokušali napraviti blokadu kada je otmičar izgubio kontrolu nad vozilom i silovito udario u zaštitnu ogradu. Otmičari su tada iskoristili mrak i pobjegli dok su pjevača policajci pronašli u smrskanom automobilu, ali bez fizičkih ozljeda.

To je mjesto sada pod blokadom, a u potragu su uključeni i psi tragači te dronovi. Daniel Kajmakoski je doveden u službene prostorije policije, gdje je dao iskaz o traumatičnom iskustvu. Odbio je medicinski pregled.

