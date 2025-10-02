Grad Kutina: Dječji vrtić nije otvoren bez uporabne dozvole

Gradonačelnik Kutine svečano je 29. kolovoza otvorio "Sunce", novi objekt Dječjeg vrtića Kutina, no iz kutinskog SDP-a tada su upozorili da se taj objekt otvara bez uporabne dozvole, odnosno da dozvola još uvijek nije javno dostupna te da novi prostor nije službeno potvrđen kao siguran za korištenje, što predstavlja ozbiljan proceduralni propust i kršenje zakona.

Grad Kutina dostavio je Hini preslike uporabne dozvole izdane na dan svečanog otvorenja 29. kolovoza te potvrdu o pravomoćnosti dozvole, također izdane tog dana.

Dozvola je postala pravomoćna istog dana jer se grad odrekao prava žalbe.