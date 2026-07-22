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Grad Rijeka, branitelji i Armada dogovorili zajedničko uređenje murala i spomen-obilježja

Piše HINA,
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Grad Rijeka, branitelji i Armada dogovorili zajedničko uređenje murala i spomen-obilježja
Rijeka: Svečano predstavljanje murala sa simbolima grada, Armade, HNK Rijeke i Hrvatske | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Sastanak je u Gradskoj upravi održan nakon što su gradske komunalne službe uklonile mural s HOS-ovim grbom sa zida uz jednu riječku osnovnu školu, a mural su prije nekoliko dana obnovili pripadnici braniteljskih udruga i Armade

U priopćenju Grada Rijeke, županijske Zajednice udruga Domovinskog rata i Armade u srijedu je istaknuto kako je započela opsežna suradnja na uređenju spomen-obilježja, pravne zaštite i dostojanstvenog statusa svih hrvatskih branitelja sa područja Primorsko-goranske županije. Glavna tema sastanka bila je identifikacija svih postojećih murala posvećenih Domovinskom ratu, braniteljima i navijačkoj tradiciji u Rijeci te uvođenje jasnog okvira za uređenje pravnih odnosa, priopćeno je nakon sastanka s gradonačelnicom Ivom Rinčić na inicijativu Zajednice udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije i Kluba navijača Armada. 

Sastanak je u Gradskoj upravi održan nakon što su gradske komunalne službe uklonile mural s HOS-ovim grbom sa zida uz jednu riječku osnovnu školu, a mural su prije nekoliko dana obnovili pripadnici braniteljskih udruga i Armade.

Svi sudionici sastanka suglasni su, poručuju, da se otvorena pitanja koja izazivaju različita tumačenja i podižu tenzije u društvu ne smiju rješavati putem uličnih natjecanja, gradskih zidova i medijskih prepucavanja, već isključivo institucionalnim putem, otvorenim dijalogom i u okviru zakona.

Dogovoreno je da Grad, braniteljske udruge i Armada zajedno kreću u postupak identifikacije i popisa postojećih te definiranja novih primjerenih lokacija za murale. Cilj je da svi kvalitetni i identitetski važni murali, ako ih nemaju, kroz jednostavnu proceduru dobiju potrebne suglasnosti i komunalna odobrenja.

Na sastanku obuhvaćen niz projekata kojima Grad i braniteljske udruge učvršćuju partnerstvo

Istaknuto je da komunalni red ne smije biti selektivan, za sve akcije na javnim površinama moraju vrijediti jednaka pravila te da postupanja gradskih službi nisu bila usmjerena protiv bilo koje postrojbe ili žrtve nego rezultat zakonskih obveza i zatečenog stanja.

U vezi specifičnih oznaka pojedinih ratnih postrojbi koje se nalaze na muralima i spomen-obilježjima, utvrđeno je da se jedinice lokalne samouprave širom Hrvatske nalaze u situaciji neujednačene sudske prakse i različitih tumačenja propisa. Stoga je dogovoreno upućivanje pisanog zahtjeva prema ministarstvima hrvatskih branitelja, pravosuđa i uprave te unutarnjih poslova za davanje jednoznačnog i obvezujućeg tumačenja o mogućnosti isticanja i pravnog uređivanja svih službenih obilježja svih ratnih postrojbi istaknutih na muralima i mjestima pijeteta Domovinskog rata.

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Cilj te zajedničke inicijative jest prekid samovolje, ukidanje dvostrukih mjerila te uspostava pravne sigurnosti koja će jednako vrijedit u svim hrvatskim gradovima, naglašava se. 

Na sastanku je obuhvaćen niz konkretnih projekata i aktivnosti kojima Grad Rijeka i braniteljske udruge učvršćuju partnerstvo i unaprjeđuju kulturu sjećanja. Gradska uprava započela je razgovore s arhitektima spomenika na Mostu hrvatskih branitelja kako bi se kroz šire uređenje prostora i promišljena tehnička rješenja spomenik trajno zaštitio od neprimjerenog ponašanja i očuvao kao dostojanstveno mjesto sjećanja.

Gradske službe počele su i analizu elaborata Udruge specijalne policije „Ajkula“ za uređenje Spomen parka – Parka heroja, s ciljem integracije spomenika poginulim braniteljima iz županije u dostojanstven prostor zajedničke memorije.

Sve tri strane naglašavaju da su izričiti legalisti, da odbijaju biti predmet političkih manipulacija i ideoloških podjela te da ne žele da te teme, osobito uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, služe za skretanje pozornosti s dostojanstvenog odavanja počasti onima koji su stvorili slobodnu Hrvatsku.

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