Grad Split diže kredit od 46,9 mil. €. Ivošević: Sadašnja vlast je frankenštajnska koalicija!

Piše HINA.
Ivošević je u više navrata kritizirao aktualnu vlast i gradonačelnika Šutu rekavši, između ostalog, da izvode performans te se ponašaju populistički.

Grad Split zadužit će se kod OTP banke i Zagrebačke banke za oko 46,9 milijuna eura radi financiranja kapitalnih projekata, odlučilo je u utorak navečer splitsko Gradsko vijeće s 27 glasova potpore i dva suzdržana. Tim kreditom će se, kako je obrazloženo, uz fiksnu kamatu od 2,29 posto financirati izgradnja tri garaže u Splitu - na Sućidru, na Ravnim njivama i u gradskom kotaru Trstenik.

Također će se financirati obnova i izgradnja osam ulica, šetnica i nogostupa.

Usvajanju odluke o zajmu prethodila je žestoka polemika između vijećnika Centra i bivšega dogradonačelnika Bojana Ivoševića i aktualnog gradonačelnika Tomislava Šute.

Reagirao je Šuta, prozvavši Ivoševića da se služi lažima manipulacijama i obmanjivanjem javnosti.

"Vi ste nepismen čovjek, nemate kompetencije i dok ste bili na vlasti napravili ste štetu Gradu Splitu", rekao je Šuta.

Uzvratio je Ivošević, kazavši za sadašnja vlast u Splitu da je "frankenštajnska koalicija."

Šuta je odgovorio Ivoševiću da nema pojma ni o čemu. "Ne dao Bog da više ikad dođete u situaciju da donosite odluke za Grad Split," kazao je Šuta.

